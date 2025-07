À New York, une rue en hommage au père des Quatre Fantastiques

Véritable pilier de la mythologie des super-héros, Jack Kirby, surnommé « The King of comic book », a contribué à la création de figures emblématiques du genre. Dès 1940, il imagine avec le scénariste Joe Simon le personnage de Captain America. Dans les années 1960, alors que Stan Lee cherche une formule susceptible de rivaliser avec la Justice League de DC Comics, il approche le dessinateur.

C'est ainsi que naissent les Quatre Fantastiques. La réussite de ce groupe de super-héros encourage les deux hommes à continuer leur collaboration. Ensemble, ils donnent vie à Hulk, Thor, Nick Fury, les X-Men ou encore les Avengers. Ils font également revenir Capitain America pour lui donner une place centrale dans cet univers. Jack Kirby fut aussi par ailleurs à l’origine de Spider-Man, pour lequel il suggère le nom et les pouvoirs basés sur l’araignée, et d’Iron Man.

Un New-Yorkais jusqu'au bout

Né Jacob Kurtzberg en 1917 dans le Lower East Side de Manhattan, le dessinateur a puisé une grande partie de son inspiration dans son environnement new-yorkais. Ce lien intime avec la ville se retrouve notamment dans la figure de Ben Grimm, alias La Chose, originaire de la fictive Yancy Street, double évident de Delancey Street, artère bien réelle du Lower East Side.

C’est justement à l’angle de Delancey Street et Essex Street que Marvel a dévoilé, ce 9 juillet, à l'occasion de la sortie du nouveau film Les Quatre Fantastiques — en salles le 23 juillet en France —, une plaque commémorative renommant symboliquement ce carrefour « Yancy Street / Jack Kirby Way ». Orné du logo des Quatre Fantastiques et de leurs couleurs emblématiques, le bleu et le blanc, le panneau souligne l’influence que ce quartier a exercée sur l’œuvre de Jack Kirby, qui grandit à quelques pas de là.

Présente lors de la cérémonie, Jillian Kirby, petite-fille du dessinateur décédé en 1994, a rappelé combien l’univers des Quatre Fantastiques était nourri par l’histoire familiale du créateur : « Mon grand-père s'identifiait à The Thing. Ben Grimm porte le prénom de notre arrière-grand-père… L’équipe est profondément enracinée dans la famille Kirby. Sue Storm, par exemple, porte le prénom de notre tante Sue [première fille de Jack, NdR]. »

Autre descendante conviée à l'événement, Tracy Kirby a pour sa part souligné combien cette reconnaissance aurait touché son grand-père : « C’est un immense honneur pour lui… Il était resté New-Yorkais jusqu’au bout. »

Crédits image : Jack Kirby par Susan Skaar — Kirby Museum website, CC BY-SA 3.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com