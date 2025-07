Une liquidation judiciaire pour Les Humanoïdes Associés

Acteur historique de la bande dessinée de science-fiction, Les Humanoïdes Associés est fondé en 1974 par un fameux quatuor, qui réunit Mœbius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Bernard Farkas. La structure porte peu après sa création la revue Métal hurlant, devenue une référence internationale en matière de SF et de fantastique pendant les années 1970 et 1980.

Parallèlement à cette publication trimestrielle, au ton provocateur, la maison constitue un catalogue de parutions, avec de nombreux albums de bande dessinée, signés par Richard Corben, Druillet, Mœbius, Jacques Tardi, René Pétillon, Nicole Claveloux ou encore François Schuiten. Avec le succès, d'autres revues naissent, comme Ah ! Nana (1976-1978) ou Heavy Metal, version américaine de Métal hurlant.

Toutefois, la multiplicité des projets et leurs retours sur investissements aléatoires fragilisent la structure, qui multiplie les actionnaires. En 1988, un entrepreneur suisse, Fabrice Giger, rachète la maison d'édition, alors propriété de Hachette, et ouvre quelques années plus tard Humanoids Publishing afin de porter le catalogue aux États-Unis.

Depuis 2013, le siège du groupe se trouve à Los Angeles, mais la filiale française et les bureaux parisiens restaient ouverts.

Récemment, la maison Les Humanoïdes Associés avait intégré deux autres structures éditoriales : La Boîte à Bulles, puis, quelques années plus tard, les éditions L'Homme Sans Nom, maison des littératures de l'imaginaire créée et dirigée par Dimitri Pawlowski.

Le joyau Métal hurlant

Selon un salarié de la filiale parisienne, interrogé par Livres Hebdo, Fabrice Giger, PDG de Humanoids, Inc., aurait « annoncé au même moment le non-paiement de nos salaires de juin et la liquidation judiciaire », laissant l'équipe « sous le choc ».

Contacté, le groupe Humanoids, Inc. indique : « Une restructuration d’une partie de l’équipe française est en effet en cours, mais cela ne touche pas le catalogue, ni l’équipe commerciale, relations libraires, presse. Nous ne ferons pas de déclaration au-delà de l’article de Livre Hebdo. »

La célébration du 50e anniversaire des Humanoïdes Associés venait de se clore, en ce mois de juin 2025, après une année de publications spéciales, comprenant notamment des OPUS HUMANO de 300 pages chacun, des éditions collectors, mais aussi de grands livres dépliants illustrés par des artistes contemporains, présentés sous le titre Des Lendemains qui hurlent.

À LIRE - Les Humanoïdes Associés : 50 ans de révolution dans la BD

Sans oublier, évidemment, les parutions en librairies et en kiosques de Métal hurlant, nouvelle version, relancé en 2021. Sa publication devrait se poursuivre, et Fabrice Giger évoque même des nouveautés après cette restructuration.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com