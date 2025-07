Trouvera-t-on autre chose que La femme de ménage sur les plages ?

Les romans de Freida McFadden, tous traduits par Karine Forestier, squattent toujours les 4 premières places du classement. La femme de ménage (J'ai lu) est 1er avec 32.790 ventes, La femme de ménage se marie (City) prend la 2e position avec 30.561 ventes et La Psy (J'ai lu) complète le podium avec 26.066 exemplaires vendus. Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu) est 4e avec 25.524 ventes.

À noter que tous ces romans ont amélioré leur score par rapport à la semaine dernière. Preuve, d'une part, que le phénomène n'est pas près de s'arrêter, et, d'autre part, que la domination de Freida McFadden tient plus de ses bons niveaux de vente que de piètres performances de la part des autres titres.

Derrière elle, toutes les places du top 10 sont occupées par les cahiers de vacances Passeport signés par Hachette, leader incontesté du secteur cette année. À la course, c'est le cahier du CE2 au CM1 qui gagne avec 19.971 ventes, il s'empare donc de la 5e place. Juste — mais alors tout juste — derrière se trouve celui du CE1 au CE2 (19.851 ventes), puis celui du CP au CE1 (19.520 ventes).

Le Passeport du CM2 à la 6e est 8e, avec 19.202 ventes. Vient ensuite celui du CM1 au CM2 (18.184 ventes). Enfin, les plus petits, ceux qui passent de la grande section au CP ferment ce top 10 avec 17.004 ventes.

Raphaël Quenard omniprésent

Si l'on se focalise sur les librairies (des zones qui ne sont pas forcément colonisées par les cahiers de vacances), on trouve tout d'abord le même quatuor de tête, évidemment. En 5e position, Jean-Baptiste Andréa place le poche de son Prix Goncourt, Veiller sur elle (L'Iconoclaste). Derrière lui : Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard (Flammarion), qu'on voit autant en librairie qu'au cinéma, que sur les réseaux sociaux et qu'à la télévision.

Adèle Yon occupe la 7e place avec Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-sol) et David Foenkinos est 8e avec La vie heureuse (Folio). Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser (Le livre de poche) et Le mur invisible de Marlen Haushofer (trad. Liselotte Bodo, Jacqueline Chambon, Patrick Charbonneau, Actes Sud) ferment ce top 10 librairie.

Le marché, porté par Freida McFadden et les cahiers de vacances, continue facilement son ascension de début d'été. Par rapport à la semaine dernière, on observe une augmentation de 15 % en chiffre d'affaires, pour un total de 71,749 millions €, et de 19 % en volume de ventes, pour 6,433 millions exemplaires écoulés.

Mais il ne faut pas crier victoire trop vite, car ces performances n'égalent pas celles de l'an dernier à la même période. En effet, le chiffre d'affaires et le volume de ventes de cette 27e semaine de 2025 sont tout deux en recul de 9 % en regard de son homologue de 2024.

