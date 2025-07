Les libraires appelés à se mobiliser pour le maintien du Pass Culture

Les prochains mois s'avèreront décisifs pour le Pass Culture, principal dispositif culturel des mandats d'Emmanuel Macron, dont le principe, le fonctionnement, les effets et le financement sont remis en cause par différents protagonistes.

Si l'opposition au camp présidentiel, principalement à gauche, s'est inquiétée dès les prémisses du Pass Culture d'une vision consumériste de la découverte de l'art et des œuvres, les critiques se sont depuis multipliées. Fin 2024, la Cour des comptes établissait ainsi un bilan très contrasté du dispositif, pointant notamment un « effet d'aubaine » qui participerait à reproduire les inégalités entre les publics, mais aussi une « croissance non maîtrisée des crédits budgétaires » dédiés.

Plus récemment, à l'occasion d'un rapport consacré au soutien de l'État au livre, le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains), rapporteur spécial sur les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du ministère de la Culture pour la commission des finances, s'est montré impitoyable.

Il remarquait ainsi que l'« impact économique du Pass Culture sur la filière du livre peut s'apparenter à une aide d'État massive », mais aussi qu'il n'avait « jamais eu vocation à financer les industries culturelles ». Comme d'autres critiques, il notait également « le manque de contrôle financier », « évident » selon lui.

Avant de conclure : « J'aurais préféré, à titre personnel, connaissant un peu le milieu de la culture, que l'argent qui a été déversé sur le Pass Culture [...] soit utilisé de façon plus précise et plus ciblée sur l'éducation artistique et culturelle, qui est quelque chose qui fonctionne dans les territoires. »

Défendre le dispositif

Alors que les discussions autour du budget 2026 de l'État sont déjà ouvertes, ces propos sur le Pass Culture ont quelque peu inquiété le Syndicat de la librairie française. Ce dernier a réagi au rapport de Jean-Raymond Hugonet en assurant qu'il conviendrait de « capitaliser sur le succès du pass Culture pour l’accès au livre et à la lecture et le considérer comme un investissement ».

L'organisation patronale sollicite à présent les représentants de la profession en les appelant à témoigner « sur l’importance du pass dans votre librairie et sur les évolutions que vous avez pu constater depuis la réforme du 1er mars dernier » — celle qui a mené à une réduction des crédits accordés au dispositif, donc.

« À l’occasion de la discussion sur le budget de l’État qui s’ouvrira à la rentrée, des parlementaires sont tentés de baisser encore la part individuelle du pass Culture, voire de la supprimer, ne voyant dans ce dispositif qu’une dépense et non un investissement au service de la lecture et du livre », déplore le SLF dans un communiqué.

Interrogée par ActuaLitté, Alexandra Charroin-Spangenberg, présidente du Syndicat de la Librairie française et cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne, assurait que le Pass participait à la découverte des librairies et de nouveaux auteurs par les jeunes. « Que la Fnac soit l'un des plus importants bénéficiaires, cela semble évident, car les jeunes s'y dirigent en priorité, et leurs magasins présentent par ailleurs une offre en spectacle ou en musique », expliquait-elle. « Mais cela ne signifie pas que les autres n'ont rien : les ventes du Pass représentent en moyenne 2 à 3 % du chiffre d'affaires dans les librairies. »

Ce manque à gagner, dans un contexte de contraction du marché du livre, serait dommageable pour les librairies indépendantes. Par ailleurs, le SLF pointait aussi une contradiction du gouvernement : limiter une incitation financière à se fournir en livres — pour les lire, évidemment —, tout en multipliant les actions de promotion de la lecture.

