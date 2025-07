L'autrice soudanaise Leila Aboulela reçoit le PEN Pinter Prize 2025

Romancière, dramaturge et nouvelliste née en 1964 au Caire, Leila Aboulela se fait connaitre dès sa première parution, en 1999, The Translator (traduit sous le titre La Traductrice aux Éditions Zoé par Christian Surber et Nida).

Première lauréate du Prix Caine pour l'écriture africaine, qui salue la meilleure nouvelle écrite en langue anglaise par un auteur africain, elle a par ailleurs publié 6 romans, dont Le Minaret (traduction d'Aline Azoulay, Flammarion).

« Je suis honorée par ce prix créé en mémoire d'Harold Pinter, un grand auteur qui suscite toujours respect et intérêt. Pour quelqu'un comme moi, une immigrante soudanaise musulmane qui écrit d'un point de vue religieux en sondant les limites de la tolérance laïque, cette distinction est importante. Elle élargit et approfondit la signification de la liberté d'expression et fait entendre d'autres récits », a souligné Leila Aboulela.

À LIRE - Cinq ans de prison : la peine de Boualem Sansal confirmée en appel

L'autrice recevra la récompense à l'occasion d'une cérémonie organisée au sein de la British Library, la bibliothèque nationale britannique, le 10 octobre prochain. À cette occasion, Aboulela partagera sa distinction avec un auteur ou une autrice qui n'a pas ou plus les moyens de s'exprimer aussi librement qu'elle.

Elle succède à l'autrice indienne Arundhati Roy, lauréate 2024, qui avait partagé le Prix PEN Pinter avec Alaa Abdel Fattah, écrivain, informaticien et militant britannico-égyptien emprisonné depuis 2019 en Égypte.

Photographie : Leila Aboulela, en 2023 (Frypie, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com