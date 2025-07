Les bestioles : Sous les décombres, la voix d’un pays brisé

D’entrée, le décor est posé : immeubles éventrés, éclats de verre par milliers, cadavres sur le trottoir et sirènes hurlantes. Au milieu de ce chaos, un homme, rescapé par hasard d’une explosion dont il ne saura jamais si elle était intentionnelle ou le fruit de la négligence, erre dans ce qu’il reste de son quartier.

Il parle, il pense, il ressasse. Avec son œil crevé par un débris et ses souvenirs d’ancien milicien, il devient le témoin lucide et amèrement désabusé d’un pays qui s’écroule.

Le texte d’Hala Moughanie épouse la langue brutale et crue du narrateur. Pas de lyrisme inutile ni de fausse pudeur. Les phrases claquent, les détails s’enchaînent, parfois jusqu’à la saturation. Sous ses allures de récit fragmentaire et de soliloque de comptoir, Les Bestioles cisèle un portrait au vitriol du Liban d’aujourd’hui. La violence n’est jamais spectaculaire : elle se loge dans les silences, les ruines, les regards absents et surtout dans cette résignation qui suinte à chaque page.

L’autrice parvient, non sans ironie, à faire affleurer un humour grinçant. Les anecdotes s’enchaînent : un vétérinaire qui rafistole un œil à l’hôpital par manque de médecins, les voisins qui balaient les éclats de verre avec une « solidarité libanaise » qui sonne presque comme une blague. Mais derrière les traits d’esprit affleure un désespoir profond, celui d’un pays gangrené par l’impunité et les compromissions.

Si le texte captive par sa tension et son réalisme brut, il souffre aussi d’une certaine redondance. À force de digressions, de retours en arrière et de souvenirs entremêlés, la narration finit par tourner un peu en rond. Le procédé fonctionne un temps mais perd en impact à mesure que l’épuisement du narrateur contamine le récit.

Les Bestioles n’est pas un roman facile. C’est un texte-récif, abrasif et sans concession. À travers ce rescapé désabusé, c’est tout un peuple qui parle : cabossé, fatigué, mais encore debout, pour combien de temps.

A paraître le 22 août.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com