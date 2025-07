Le Delta, nouveau carrefour littéraire et culturel à Saint-Germain-des-Prés

L’ambiance change au fil des heures. En journée, on s’installe dans l’espace baigné de lumière pour savourer un thé ou un cappuccino, une part de gâteau maison, un roman à la main. À la nuit tombée, les livres laissent place aux voix : autrices, auteurs, poètes et musiciens animent la scène. Ateliers d’écriture, rencontres, concerts, soirées poésie… La semaine se compose comme une partition ouverte.

Dans les rayons, la sélection donne le ton. Romans, classiques, essais, BD, jeunesse… Les maisons d’édition indépendantes occupent une place centrale. Une attention portée à la diversité des formats, des voix, des idées.

À partir de septembre, la programmation s’enrichit d’un nouveau cycle de conférences. Deux disciplines pour penser le monde sans en perdre le goût : l’histoire de l’art et la philosophie.

Les conférences d’histoire de l’art démarrent le 23 septembre. Un regard vivant sur les grandes expositions parisiennes et les thèmes qui traversent notre époque : création, genre, écologie, mémoire, pouvoir… En croisant récits de vie, analyse d’œuvres et dialogue entre artistes d’hier et d’aujourd’hui. Delphine Peresan-Roudil y distille un savoir à la fois précis et accessible.

La philosophie prendra le relais dès le 1er octobre. Des conférences conçues comme des temps de partage autour d’un verre. Pas de leçon figée, mais un moment pour enrichir sa culture générale, créer des passerelles entre les disciplines, questionner notre époque. Laurence Devillairs inaugurera ce cycle avec une parole vivante, pensée pour résonner dans le quotidien.

Chaque séance débute à 19h30 et dure environ une heure et quart, dont quinze minutes de discussion. L’entrée inclut une boisson, des notes de cours rédigées avec soin, des remises en librairie et une carte salée. Inscriptions possibles à l’unité, par carnet ou abonnement, à partir de 22 euros.

Le Delta se rêve comme une agora moderne. Ouvert tous les jours. 1, rue Cassette, Paris 6ᵉ.

Crédits photo : Le Delta

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com