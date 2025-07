Le chroniqueur de CNews Nathan Devers passe chez France Culture

Nathan Devers rejoindra sur les ondes du service public son père, le neurologue Lionel Naccache, qui présente chaque vendredi Le Biais de Lionel Naccache, courte chronique qui traite d’une actualité dans le domaine des neurosciences.

L’objectif affiché de Sans préjuger est d’ouvrir un espace de dialogue, sans esquiver les tensions du débat public. « Nous nous sommes réunis sur le même constat : dans nos démocraties fragiles, le débat public – pourtant vital à la société – est menacé de partout », explique Nathan Devers.

Dans cet esprit, l'émission de l'écrivain et philosophe médiatique se veut être un rendez-vous... sans préjugé, où la discussion reste à la fois « exigeante et accessible, stimulante et rigoureuse, imprévue et questionnante », selon les termes de son futur animateur.

La directrice de France Culture, Emelie de Jong, souligne que ce nouveau programme s’inscrira dans la continuité de la mission de la chaîne : « Donner toujours plus de sens aux débats, confronter les idées pour explorer les phénomènes émergents, éclairer les enjeux contemporains et nourrir une pensée nuancée. »

De fils de neurologue de renom à... chroniqueur CNews

Nathan Devers est le fils de Lionel Naccache, neurologue, auteur, et membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et d’une mère cadre dans le marketing. Après des études à l’École normale israélite orientale, il intègre l’École normale supérieure en 2016 et obtient l’agrégation de philosophie en 2020.

Il soutient en 2025 une thèse portant sur le concept d’« énaction », dirigée par Étienne Bimbenet. Les influences de sa pensée trouvent leurs sources à la fois chez Heidegger et chez Bernard-Henri Lévy, dont il est un proche depuis plusieurs années. Ce dernier l'a même nommé directeur de la revue La Règle du jeu en 2018.

Il publie en 2019 un premier essai, Généalogie de la religion (Éditions du Cerf), suivi en 2020 par Ciel et terre, un roman paru chez Flammarion, et par l’essai Espace fumeur (Grasset) en 2021. En 2022, son roman Les Liens artificiels (Albin Michel) aborde les enjeux liés au métavers et figure parmi les ouvrages sélectionnés pour le Prix Goncourt des lycéens.

... Puis présentateur France Culture

Plus récemment, il a sorti, toujours chez Albin Michel, un essai qui nous exhorte à « penser contre soi-même », comme son titre l'indique, ce qui selon lui est le propre de la philosophie. En même temps, il intervient ponctuellement dans plusieurs médias. Il est notamment un chroniqueur régulier de l’émission L’Heure des pros sur CNews à partir de 2021, puis rejoint Vivement dimanche sur France 3, aux côtés de Michel Drucker, en 2022.

Après avoir « pensé contre lui-même », dans ses livres et sur le plateau de Pascal Praud, il publiera à la rentrée Surchauffe (Albin Michel), un roman dans lequel il est censé se confronter « aux questions brûlantes de notre temps en décryptant les symptômes du nouveau "mal du siècle" ».

Des thèmes qui lui sont chers et qui nourriront vraisemblablement son émission sur France Culture. Il marchera dans les pas d'Alain Finkielkraut, autre philosophe médiatique qui tient sa propre émission sur la chaîne du service public, tout en intervenant régulièrement sur BFM TV.

Avec Sans Préjuger, le philosophe de 27 ans élargit ses activités et son public. Une manière, peut-être, de gagner en crédibilité et en respectabilité, et de retirer l'image de « chroniqueur CNews » qui lui colle à la peau, même s'il devrait continuer à y intervenir de manière régulière. Et pour cause, la chaine de Vincent Bolloré est régulièrement épinglée pour son manque de rigueur, ce qui lui a valu pas moins de 9 sanctions de la part de l'Arcom en 2024.

