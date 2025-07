Une campagne européenne pour donner “l’envie de lire sur le long terme

Comment inciter les foules à lire ? Cette question semble tarauder les pouvoirs publics de plusieurs pays de l'Union européenne, à commencer par la France, mais aussi le Royaume-Uni et l'Allemagne, où la pratique de la lecture subit, depuis quelques années, une érosion remarquée.

Sous nos latitudes, le gouvernement français a introduit cette année l'opération Cet été, je lis, destinée à faire découvrir la lecture aux plus jeunes, complétant ainsi un programme annuel déjà fourni. En début d'année, Les Nuits de la Lecture sont en effet suivies par #11marsjelis, un quart d'heure de lecture national. Viennent ensuite les rendez-vous estivaux Cet été, je lis, donc, mais aussi Partir en livre avant, en octobre Biblis en Folie, les Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.

Parallèlement, d'autres acteurs s'investissent dans la communication dédiée à la lecture, à l'instar de France Télévisions et de sa campagne impliquant des célébrités, ou du Syndicat national de l'édition et du Centre national du livre, qui ont conçu, avec le trait de Zep, des visuels incitatifs.

Une Europe qui a « vraiment besoin de lire »

Une autre actrice entre en scène, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la Commission européenne. Par l'intermédiaire du programme Créative Europe, cette dernière financera en effet, à partir de cette année 2025, une campagne, intitulée « Read.ForReal » (« Lire.Ensemble », en français), qui s'appuiera notamment sur des rencontres avec des auteurs pour inviter les Européens à ouvrir des livres, et éventuellement à découvrir des textes d'auteurs étrangers.

L'Union européenne, en réalité, s'investissait déjà depuis deux ans dans l'organisation d'une Journée des auteurs européens, aux alentours de la fin mars. Mais cette tentative n'a pas été concluante : des annonces timides et une faible médiatisation n'ont pas permis à la Journée de s'inscrire efficacement dans les calendriers.

« Pour cette année, la Commission européenne a lancé un appel à projets autour la Journée. Avec d'autres organisations, nous nous sommes réunies en consortium, mené par la Fondation polonaise pour la lecture, afin d'y répondre », nous explique Annaïck Le Ru, directrice générale adjointe de l'agence Ciclic Centre-Val de Loire, seule organisation française — pour l'instant — membre du consortium.

Avec le réseau EURead en renfort, qui réunit 38 organisations de 27 pays européens engagées dans la promotion de la lecture, le consortium part d'un « constat commun et d'une volonté commune de faire de la lecture un point central des politiques publiques européennes », résume-t-elle. « L'Europe a vraiment besoin de lire », lance l'agence Ciclic dans un communiqué, rappelant au passage que 75 millions d'adultes européens seraient en situation d’illettrisme, une situation qui ne serait pas sans conséquence pour la santé des démocraties de l'Union européenne.

Des rencontres et des traductions

Présentée comme la Journée des auteurs européens, ou Read.ForReal, l'opération pour laquelle le consortium est missionné pour une durée de trois années se déroulera dans toute l'Europe du 11 novembre au 12 décembre 2025.

À LIRE - Kendji Girac, parrain d'une émission consacrée à l'illettrisme

La Commission européenne a accordé 1,5 million € sur trois ans au consortium, « avec une montée en puissance progressive ». « Chaque membre du consortium dispose d'un budget communication », détaille Annaïck Le Ru, « avec une somme plus importante pour les acteurs polonais, puisque la Bibliothèque nationale de Pologne coordonne les 40 rencontres organisées dans le cadre de l'opération ».

En effet, la Journée des auteurs européens s'incarnera en partie dans une quarantaine de rencontres avec des auteurs par édition, organisées dans tous les pays européens, à raison d'une par territoire. « Le consortium organisera, financera et mettra en valeur ces rendez-vous », nous indique la directrice générale adjointe de Ciclic.

Ce programme sera complété par la participation volontaire des librairies, bibliothèques, écoles et crèches de toute l'Union, incitées à monter leurs propres rencontres pendant cette période. « Le soutien apporté à ces opérations portera essentiellement sur la communication, avec un formulaire d'enregistrement mis à disposition. Le consortium a également conçu des fiches, traduites en 35 langues, qui rappelleront les bases d'une rencontre avec un auteur ou de l'organisation d'un atelier de lecture à voix haute », ajoute-t-elle.

« Une grande liberté sera laissée aux acteurs culturels dans chaque pays, puisque ces partenaires sont déjà des médiateurs et ont une connaissance des œuvres et des auteurs. » L'idée sera bien sûr de placer l'accent sur les œuvres européennes, en réservant une place aux traducteurs et traductrices, qui rendent leur circulation possible.

10.000 événements en 2027

Pour sa nouvelle mouture, la Journée des auteurs européens ne manque pas d'ambition : l'idée serait de parvenir à un total de 10.000 événements organisés à cette occasion dans 40 pays, d'ici 2027. Le fait que la Commission européenne travaille main dans la main avec des acteurs culturels de différents pays de l'Union fournirait un ancrage plus important, et salutaire, grâce à une expertise de terrain.

« Dans certains pays européens, nous avons le sentiment que le soutien public à la lecture est plus structuré que dans d'autres », estime Annaïck Le Ru, qui remarque par ailleurs que de nombreux partenaires, au sein du consortium, sont des fondations, « ce qui révèle que les moyens pour la lecture sont parfois majoritairement privés ».

À LIRE - "Les jeunes ne lisent plus" ? Demandons-leur

Le lancement à une plus grande échelle de la communication autour de la Journée des auteurs européens s'effectuera à la rentrée prochaine, avec l'espoir de susciter l'intérêt et l'adhésion des professionnels du livre. « En tant qu'agence du Centre-Val de Loire, nous ne pourrons bien sûr pas assurer l'organisation des rencontres dans toute la France. L'objectif reste de créer une sorte de label, un peu comme le Mois du film documentaire, qui permettrait aux structures locales d'adhérer à une démarche commune. »

En 2026, rappelons que Ciclic organisera, dans le cadre de « Lire.Ensemble » des ateliers à destination des professionnels du secteur, afin « de partager les expériences, de cocréer de nouvelles solutions, de construire un réseau de soutien et d'inspiration ».

Le grand défi de l'opération restera « de donner l’envie de lire sur le long terme », et d'« aller chercher un autre public, peut-être moins convaincu des bienfaits de la lecture, mais qui pourrait en bénéficier comme les habitués », en s'appuyant notamment sur une importante couverture médiatique, conclut Annaïck Le Ru.

Photographie : illustration, Franck ROBERT, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com