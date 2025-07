Une relation d'emprise, ça laisse quelles traces 20 ans plus tard ?

Peu à peu, Clotilde s’y est effacée, jusqu’à se sentir réduite à un rôle, assignée à une place qu’on disait guidée par l’amour.

De cette période, elle garde un mélange de gêne et de silence, incapable encore d’en parler à voix haute. Ses amies – Adélaïde, Judith, Bérangère et Hermeline – ignorent tout de cette histoire. Aucune ne sait que Monsieur habite toujours là, à seulement deux rues de leur location.

Clotilde s’interroge : parler, enfin, permettrait-il de faire change de camp la honte ?

Les éditions du Seuil nous en proposent un extrait en avant première :

Chloé Delaume, née en 1973, mène depuis plus de vingt ans un parcours d’écriture marqué par une grande diversité de formes et de supports. Son œuvre, entamée avec Le Cri du sablier, explore les enjeux intimes, politiques et littéraires à travers une attention constante portée à la langue. Ce nouveau roman s’inscrit dans la continuité d’un travail reconnu pour son engagement dans les questions féministes et son exigence formelle.



