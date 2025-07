Demain, ton visage : Ce que Détrat doit à Guibert

Le second, c’est Frédéric Détrat, un « survivant » du virus, qui dans Demain, ton visage, publié aux éditions OLNI, nous raconte comment l’écrivain photographe, par ses livres et par son être – par sa mort éclairée –, lui a permis de sauver sa peau sous bien des angles.

Au moyen d’une construction astucieuse, présentant des fragments du parcours initiatique d’un garçon qui découvre son homosexualité en alternance avec des messages, quasiment vocaux, à l’intention d’Hervé Guibert, jamais rencontré mais essentiel pour tout, Frédéric Détrat nous emmène en un lieu charnière où corps comme âmes sont « en instance de mourir » mais créateurs d’éternité.

Il y a donc d’un côté l’adolescent « versatile, lunatique », dont le corps « tout entier [est] empli de la respiration d’un autre » car aux prises avec le choix impossible de la « normalité » – « Être miné de l’intérieur. Être minable » –, et d’un autre, placées en miroir, les pages à vif d’une sorte de confession dialoguée (tutoyée, pourrions-nous dire) entre Détrat et Guibert, lequel n’est en l’occurrence ni un personnage de papier ni un nom sur une tombe, puisque de toute évidence il entend ce qui lui est dit.

Et même, nous qui lisons ces messages percevons clairement, en un sous-texte chuchoté comme le ferait un souffleur au théâtre, les réponses de Guibert à tout cela. La force de l’écriture réside là. Dans cette voix qui n’est pas écrite mais que pourtant nous discernons de manière photographique sans doute – avec en mémoire le beau visage de Guibert – « celui par lequel advenaient de nouvelles histoires ».

Le livre Demain, ton visage nous fait avancer sur plusieurs fronts mais le champ de bataille, lui, est unique. C’est d’abord celui de l’adolescent qui se sent « assiégé, assailli par une force interne qui le dépasse » et que « la pensée du suicide » traverse, avant de commencer à vivre cette attirance qui lui est « plaisir et souffrance » – « ce feu du désir agissant dans les corps, ces feux croisés entre les corps des hommes et le sien encore novice sur ces territoires à explorer, où il lui faudrait aller puiser cet or que les hommes ont entre les cuisses […] ». Il se lance alors : « Qu’ils fassent de lui ce qu’ils désireraient ! Qu’ils le caressent ou le malmènent […] mais qu’ils s’approprient son corps ! »

Le narrateur, tout comme celui qui s’adresse à Guibert, et l’écrivain lui-même, sans doute, ne courent-ils pas « à leur perte » ? Cela semble être « la seule solution » pour que leurs désirs trouvent un point de concrétisation – de naissance et de mort, en somme. Le risque pris est alors chaque jour plus grand ; un dédoublement s’opère entre le jeune homme « sage en journée » et celui qui s’offre à des inconnus sans visage dans les jardins publics, les pissotières, les lieux interlopes où l’on « s’abandonn[e] les corps ».

Et puis tombe le couperet : sida. Pour l’emmener « au bord de la tombe ». Les décharner – Hervé comme Frédéric – au point de perdre « toute forme humaine ». À l’annonce du diagnostic, le narrateur est d’abord sans réaction. Il tarde à prendre conscience de ce qui lui arrive, comme s’il avait toujours su – pour ne pas dire souhaité – que ce fatal rendez-vous avec le virus finirait par avoir lieu.

Et surtout, point capital du texte où son lien de mots avec Hervé Guibert comptera pour beaucoup dans sa survie, est mise au jour cette pensée toxique d’avoir « tout fait » pour que le sida l’infeste : « Comme si j’avais voulu ma propre mort par certaines de mes pratiques sexuelles. »

La vraie contamination assassine est là. Et Guibert s’en insurge. Il parle « des hommes, de la vie, de la maladie » – lui qui a « toujours vécu [s]on homosexualité comme quelque chose de supérieur, presque aristocratique ».

S’établit alors un parcours parallèle entre les deux hommes combattant le sida dans des segments temporels différents mais superposés, et c’est précisément ce qui rend ce livre si poignant, sans misérabilisme aucun. L’un – Guibert – a préféré « en finir », après des années de lutte, « pour ne pas céder à la peur de la mort » ; l’autre – celui qui dit tu – était promis à la disparition : « Je l’avais dans la peau, cette mort, elle germait, elle essaimait des corps étrangers dans mon organisme […] », mais il la sauve, cette peau, dans tous les sens du terme.

Guibert a beaucoup écrit sur sa maladie, sur les trahisons qu’elle a suscitées de la part de son entourage proche. Comme celle venant de Marine, que tout un chacun reconnaîtra, sa meilleure amie (liée à lui par « une gémellité aussi naturelle que contradictoire ») qui se crut obligée de démentir, à une heure de grande écoute sur le plateau d’un journal télévisé, la rumeur qui la disait atteinte du sida. Cette lucidité, que Guibert a conservée jusqu’au bout, a constitué un carburant précieux pour celui qui lui écrit pour le remercier d’avoir été « l’ami qui [lui] a sauvé la vie ».

Quand un écrivain sauve un autre écrivain bien longtemps après sa propre mort, l’on peut en tout cas affirmer – c’est le moment ou jamais de le rappeler – que la littérature est notre oxygène éternel, à préserver coûte que coûte. « Je te dis que tu me manques », confie Détrat à Guibert. Et c’est dans cette interpellation vivifiante, dans cette correspondance inédite entre celui qui a rendu le souffle et celui qui l’a récupéré, que nous emportons avec nous : Demain, ton visage – comme un aujourd’hui à nourrir. D’amour.

Par Martine Roffinella

