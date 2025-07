Proposition de loi, taxation... Face à l'IA, le Sénat au secours de la culture

Après une quarantaine d'auditions et des débats qui auront réuni une centaine d'interlocuteurs, une mission d’information consacrée à la création et à l'intelligence artificielle a livré son rapport, ce mercredi 9 juillet.

Rédigé par les sénateurs Agnès Evren (Les Républicains, Paris), Laure Darcos (Les Indépendants - République et Territoires, Essonne) et Pierre Ouzoulias (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, Hauts-de-Seine), le document, en une centaine de pages, revient sur l'histoire de l'intelligence artificielle, jusqu'à ses plus récents développements dans le domaine de la génération de textes, d'images ou de vidéos.

De l'IA « pirate » à l'IA « éthique »

Ces modèles d'intelligence artificielle générative, qu'il s'agisse de ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney ou encore DALL-E, s'appuient toutes sur un même principe. L'« entrainement » sur de vastes corpus d'œuvres, de textes, d'images ou de vidéos, convertis en données numériques, leur permet de fournir des résultats plus pertinents, efficaces et conformes aux attentes des utilisateurs.

Afin d'accéder à ces œuvres, changées en données, rappellent les sénateurs, « les fournisseurs d’IA ont recours à la technique du web scraping, (“moissonnage”), sans s’assurer au préalable de l’accord des ayants droit ». D'abord réticentes, certaines sociétés, dont Meta et OpenAI, ont en effet reconnu des recours à des bases de données pirates, constituées illégalement, au mépris du droit d'auteur.

Ce premier constat des rapporteurs les amène à plusieurs observations : ces données ne doivent pas être « gratuites » pour les développeurs d'IA, à l'instar des puces informatiques, de l'énergie ou des ressources humaines. L'argument de « l'art de la copie », mis en avant par certaines sociétés, ne tient pas non plus « face à l’ampleur, tant quantitative que qualitative », des opérations. Enfin, l'innovation technologie, d'après eux, n'est pas antinomique avec une régulation des pratiques.

L'une des recommandations des sénateurs suggère ainsi « un règlement financier pour les usages passés des contenus culturels, afin de compenser les ayants droit culturels et sécuriser juridiquement les fournisseurs d’IA », à l'aide de contrats rétroactifs.

Créer un marché des données

Aux yeux des sénateurs à l'origine du rapport, le « principe d’une rémunération pour l’ensemble des contenus culturels utilisés par les fournisseurs et déployeurs d’IA, quel que soit le moment du processus où ils sont utilisés, est aussi légitime qu’incontestable ». Autre élément indispensable dans l'écosystème technologique autour de l'IA, la transparence sur les données utilisées, condition sine qua non pour déterminer les bénéficiaires d'une rémunération.

Mais comment calculer cette dernière ? Les sénateurs plaident pour un modèle qui associerait « directement et en flux continu, les créateurs aux succès économiques de l’IA ». La rémunération doit donc être « corrélée au chiffre d’affaires du secteur de la tech — fournisseurs comme déployeurs d’IA —, afin de constituer un levier de financement pour le secteur de la création », estiment-ils.

Une fois ces conditions négociées et mises en place, le secteur de l'IA pourra profiter de conditions juridiquement plus sécurisantes. Par ailleurs, la mission d'information recommande aux filières créatives et à la presse de « se mobiliser pour établir les conditions juridiques et techniques de la création de bases de données, en lien avec les acteurs de l’IA ». Et ce, de toute « urgence », pressent-ils, afin, encore une fois, de faciliter les pratiques légales de ces derniers.

Une situation juridique floue

« Une ambition à la peine » : ainsi les sénateurs qualifient-ils l'encadrement juridique de l'IA à l'heure actuelle. En remarquant la rapidité avec laquelle les développements technologiques obligent à agir dans ce domaine, ils relèvent que la directive européenne du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins est aujourd'hui « dépassée ».

Son exception au titre de la fouille de textes et l’extraction de données (TDM, text and data mining) présente « un flou juridique qui a ouvert son champ d’application à un usage plus large que celui initialement prévu », dans lequel se sont engouffrés les développeurs et fournisseurs d'IA. C'est d'ailleurs ce point qui fragilise l'action en justice intentée par le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), en mars dernier.

Le règlement européen sur l'IA, pour sa part, a introduit des points relatifs à la création et à la protection du droit d'auteur. Cependant, l'élaboration du code de bonnes pratiques — non contraignant — qu'introduit ce règlement a déçu les ayants droit, signalent les sénateurs. Ils pointent même « un biais certain et de plus en plus accentué en faveur des acteurs de la tech, dont les intenses actions d’influence ont fini par payer ».

Pour le « résumé suffisamment détaillé » que devront fournir les concepteurs d'IA, notamment à des fins de contrôle, le flou demeure également, entre le besoin de transparence évoqué plus haut et le secret des affaires que font valoir les entreprises. Les sénateurs appellent à un texte qui rende obligatoire le dévoilement des « ingrédients », sans pour autant révéler la « recette », ce qui permettrait de satisfaire ayants droit et sociétés.

Enfin, concernant le statut juridique des contenus générés par l'IA, sans trancher, les sénateurs indiquent que les personnes auditionnées ont estimé que « les contenus générés par l’IA ne devraient pas pouvoir bénéficier du régime de la propriété intellectuelle ». À ce titre, une mission a été confiée à Alexandra Bensamoun par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le sujet, dont les conclusions sont attendues à l'été 2026.

L'avenir de la création et des créateurs

Le rapport le rappelle justement : l'irruption de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique renforce aussi la compétition au sein de ce champ. Les créateurs et créatrices font face à des entreprises qui utilisent sans autorisation et sans contrepartie leurs œuvres, mais qui produisent aussi — ou donnent les moyens de production — des contenus généralement de moindre qualité, toujours pour un effort moindre et un coût bien moins important.

Autrement dit, les risques d'uniformisation, de déshumanisation et de saturation du champ artistique sont bien réels. Afin de les limiter, voire de les éviter, les rapporteurs recommandent la mise en place d’un système technique permettant d’identifier les contenus intégralement générés par l’IA, grâce à des marquages numériques, notamment.

Dans le domaine de la rémunération, si le rapport n'évoque pas le modèle de partage de la valeur tirée de l'IA entre les ayants droit (éditeurs, producteurs, etc.) et les créateurs eux-mêmes, il semble pencher vers une taxation des revenus des développeurs et fournisseurs d'IA, afin de financer « la formation et l’accompagnement des professionnels, afin que ceux-ci ne subissent pas cette innovation de rupture mais en prennent le contrôle ».

Une partie de ces revenus devra aussi être fléchée « vers des mécanismes de promotion de la diversité de la création », indiquent les rapporteurs, en citant les exemples des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et des obligations de production dans le secteur audiovisuel.

Une nouvelle « riposte graduée »

Reprenant l'expression de la défunte Hadopi, qui l'utilisait pour lutter contre le piratage, le rapport d'information propose une « riposte graduée » pour s'assurer du respect du droit d'auteur par les sociétés œuvrant dans le domaine de l'IA.

Elle suivra avec attention les conclusions de la concertation lancée par le ministère de la Culture et le ministère de l’Économie entre les fournisseurs d’IA et les ayants droit culturels, mais, en cas d'échec, la commission de la culture soutiendra « une proposition de loi d’initiative sénatoriale visant à mettre en œuvre une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA ».

Si celle-ci n'aboutit pas, alors les sénateurs se tourneront vers la « mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs et déployeurs d’IA, afin de compenser le secteur culturel ». Difficile, pour l'instant, de prédire le succès de ces initiatives face au puissant lobbying du secteur de la tech...

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : un plafond au sein du Sénat (illustration, TOMOYOSHI, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com