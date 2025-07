La Drac Auvergne-Rhône-Alpes cherche une nouvelle direction

Marc Drouet, nommé directeur de la DRAC de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, avait été reconduit dans ses fonctions pour une durée de deux ans en juin 2024. Avant de prendre la direction de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, il était adjoint au directeur de la modernisation et de l’action territoriale, chef du service de la modernisation et de l’action territoriale au sein du secrétariat général du ministère de l’Intérieur.

L'actuel directeur est susceptible de quitter son poste à partir du 15 octobre 2025, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance.

Service déconcentré relevant de la rue de Valois, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes est dotée de 241 équivalents temps plein, répartis sur quinze sites, dont celui de la conservation de la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc.

Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, suivi des enseignements spécialisés et de l'enseignement supérieur, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

À LIRE - En prison, les activités culturelles à la peine

Le titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles. Il devra faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels. Il devra disposer d'une forte capacité de dialogue social et être en capacité de mobiliser les équipes de la direction régionale, précise le ministère.

Plus d'informations et modalités de candidature à cette adresse.

Photographie : Le Grenier d'Abondance, à Lyon, un des sites de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (illustration, Florian Pépellin, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com