Avec Yam Yam, Milan espère séduire les ados

La ligne éditoriale de Yam Yam repose sur deux axes : aborder des thématiques émotionnelles ou sociales à travers les centres d’intérêt des adolescents, et proposer une offre de lecture ancrée dans les genres graphiques à succès du moment, tels que le manga et le webtoon. Un positionnement grâce auquel l'éditeur jeunesse espère devenir une référence pour la culture pop adolescente.

D'abord, le magazine Yam Yam, d’une centaine de pages, paraitra tous les deux mois à partir de septembre et proposera également deux hors-séries par an. Chaque numéro s’articulera autour d’un thème culturel ou sociétal lié à l’univers et aux préoccupations adolescentes, traité à travers des enquêtes, des témoignages et des extraits de mangas.

Par exemple, les films d’horreur permettront d’interroger les émotions liées à la peur ou à la transgression, et les sneakers offriront un point d’entrée pour traiter de la construction de soi ou de l’affirmation du style. Le ton adopté se veut direct, sans condescendance, et proche du lecteur.

La web-app Yam Yam, disponible sur mobile et tablette, complétera le tout avec du contenu additionnel : vidéos, interviews, playlists, quiz, recommandations. Elle permettra également de lire en intégralité les mangas proposés dans le magazine.

La collection de livres, elle, regroupe des webtoons initialement publiés en ligne, désormais proposés en librairie. Les deux premiers titres, disponibles depuis le 22 janvier 2025, sont This Must Be Love, de Eum-sae Lee et Dodo (trad. Sarah Ozkalp), une romance coréenne qui regroupe voyage dans les années 1980 et culture K-pop, et Moon et Iro, de Wonsanji (trad. Laïla Sarah Kezzi) une histoire d'amitié dans une atmosphère de film Ghibli.

