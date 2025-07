Pour son anniversaire, Petit Ours Brun voit grand (écran)

Pour le 50e anniversaire d'un personnage central de son catalogue, la maison d'édition Bayard Jeunesse a travaillé avec CGR Events pour concevoir un événement dédié aux tout-petits, dans les salles de cinéma.

Depuis ce 9 juillet, des séances spéciales sont ainsi proposées, qui mêlent des épisodes du dessin animé Petit Ours Brun et des séquences surprises (2 clips musicaux et 2 séquences de jeux inédites, un « cherche et trouve » et un « chercher l'intrus »)

Chaque année, il se vendrait environ 800.000 exemplaires des aventures de Petit Ours Brun, selon son éditeur, pour un total de 28 millions de titres écoulés depuis sa création...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com