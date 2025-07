Olivier ByShoö : artiste d’une langue protéiforme

Ce graphiste parisien est venu se réfugier dans la nature en 2018 et vit en parfait amour avec son environnement en organisant des balades dans le marais pour partager sa passion et protéger cet écosystème délicat, organise des ateliers et prend le temps maintenant d’écrire. Sa peinture est résolument urbaine alors que son roman est ancré dans la nature.

Il se définit volontiers comme un « storyteller » : à travers ses toiles, Olivier Byshoö nous raconte des histoires, propose un puzzle à reconstituer comme s’il les mettait à notre disposition pour créer des récits.

Langage pictural ou littéraire, stylo ou pinceau, Olivier ByShoö aime surtout laisser libre cours à son imagination qui semble parfois sans limites, naviguant dans un environnement onirique et poétique qu’offre la nature autant que l’urbain.

En attendant 2026 pour une nouvelle expo, vous pouvez consulter le site de cet artiste ou partir dans son univers littéraire avec son roman Miroir de La Gorge Bleue.

Olivier ByShoö nous surprendra toujours avec ses couleurs et ses mots. Si vous passez par Nantes cet été, arrêtez-vous au Patio’nnement pour dîner en terrasse et profiter des tableaux grand format de ce graphiste qui saura vous séduire à coup sûr.

Rencontre avec celui que la presse a surnommé « le Peter Pan de la nouvelle vague artistique ».

ActuaLitté : Le terme de « storyteller » revient souvent à votre propos, pensez-vous qu’il désigne au mieux votre activité ?

Olivier Byshoö : J'ai toujours adoré entendre et raconter des histoires. J'ai d'ailleurs un Playmobil tatoué sur l'épaule et sa devise est « en avant les histoires »! Pour moi chaque individu est porteur de sa propre histoire. Quand l'artiste intervient, il sublime, déforme, fractionne, recolle ces histoires pour interpeller et questionner.

Comme les trajectoires et leurs interprétations sont multiples, j'aime effectivement proposer une nouvelle aventure pour chacun de mes projets. Je ne comprends pas trop les artistes qui s'enferment dans une seule et même langue, une unique pensée, technique ou matière. J'essaie au maximum de diversifier mon apprentissage artistique. En peinture, en littérature, en vidéo, sur mon trapèze... j'essaie toujours de nouvelles formes d'expressions en adéquation avec de nouveaux sujets. Je préfère m'égarer dans mille et une histoires plutôt que dans la boucle d'une histoire sans fin !

ActuaLitté : Vos œuvres sont urbaines, arrivez-vous à trouver de l’inspiration dans la nature ?

Olivier Byshoö : Mes œuvres ne sont pas qu'urbaine. Il m'arrive d'utiliser les codes satiriques du pop'art ou les effets aérographiés du street-art mais la Nature n'est jamais très loin !

Je m'amuse souvent à arranger des rencontres entre des univers apparemment opposés : la violence d'une arme de pointe face à la vulnérabilité d'une fleur de printemps, la candeur d'un enfant au cœur d'une pétrochimie dévastatrice, une biche tremblante dans un linéaire de supermarché, un Mickey cyclope sont autant de façon d'interpeller le spectateur pour qu'il se pose les bonnes questions et fasse les bons choix.

Après avoir vécu 35 ans à Paris, j'ai voulu me rapprocher de la magie de cette Terre inspirante et j'ai déménagé dans une vieille ferme du Marais Breton. Ici la Nature est omniprésente et l'homme un peu moins ! C'est donc normal qu'elle fasse d'avantage partie de mon travail mais je peux dire que je connais et apprécie autant la ville que la campagne. D'ailleurs, il m'arrive souvent de faire entrer la magie du végétal dans la jungle urbaine et inversement pour confronter la nature humaine à la Supernature !

Pour résumer, quelle que soit la nature, l'inspiration est partout.

ActuaLitté : La peinture, le graphisme, l’art en général, est un langage. Comment passe-t-on d’une langue dessinée à une langue écrite ?

Olivier Byshoö : Avec un stylo, beaucoup d'idées et toujours cette envie d'expérimenter. Pour moi le dessin, la danse ou l'écriture sont juste des vecteurs d'expressions, des outils pour raconter les histoires. L'important c'est d'associer le bon vecteur (la forme) au sujet traité (le fond).

Je pense que la littérature a toujours été en moi, mais ma rencontre avec l'écriture s'est révélée à la suite de mon changement de vie, ce passage de la ville à la campagne. De 18 à 35 ans je me suis lancé à corps perdu dans mon apprentissage de graphiste et de plasticien, délaissant complètement la lecture. Puis après notre déménagement, mon copain (ingénieur du son à Paris) a dû trouver un métier adapté au monde rural et est devenu fromager. Se levant très tôt pour aller travailler sur les marchés, nous nous couchions donc tout aussi tôt.

Comme nous avions fait le choix de ne plus avoir de télé et que je ne m'endormais pas si tôt, je me suis mis à lire de façon boulimique, rattrapant ainsi plus de quinze ans de lecture ! En parallèle la beauté des saisons, la rénovation de la ferme, l'apprentissage de la terre, l'amour des animaux... Toutes ces heures à apprendre sur tant de nouveaux sujets, tous ces souvenirs improbables dans un environnement si unique commençaient à constituer quelque chose de beaucoup trop précieux pour ne pas être raconté !

C'est une vraie poésie qui rythme notre quotidien aujourd'hui. Ce sont donc les mots que j'ai choisi pour le projet du Miroir de la gorge bleue. La tentation de revenir au dessin pour illustrer cette histoire a été très grande mais je ne voulais pas influencer l'imagination des lecteurs donc j'ai laissé mes pinceaux dans l'eau pour cette fois.

ActuaLitté : Vous nous avez confié que pour votre premier roman, vous souhaitiez essayer l’autoédition, quelles en sont les raisons ?

Olivier Byshoö : Comme je suis graphiste, j'ai réalisé la mise en page, la couverture, les fichiers d'impression et les pointilleux correcteurs d'orthographe qui m'entourent ont permis d'arriver à un objet bien ficelé. Je ne voulais pas qu'une maison d'édition me demande de tout changer ou qu'elle me prenne 90% de commissions sur les exemplaires vendus alors que j'avais fait tout le boulot.

Je ne suis pas fermé aux réseau et soutien d'une maison d'édition. Certaines font du très bon boulot et je ne ferme pas cette porte que l'on tente déjà d'ouvrir pour moi, mais pour le moment le livre se vend bien comme ça, donc je reste seul maitre à bord.

ActuaLitté : Votre personnage vit dans la nature, elle est d’ailleurs au coeur de votre récit, est-ce un roman pour sensibiliser à cette cause ?

Olivier Byshoö : La Nature est le seul personnage féminin du livre et effectivement le rôle principal !

L'intrigue n'arrive d'ailleurs qu'après une immersion volontaire de quelques chapitres au cœur des saisons d'un marais capricieux.

Il y a effectivement un message universel fort à partager au plus grand nombre et surtout aux héros de demain. Ce n'est pas un énième matraquage écologique mais une histoire simple et fragile qui nous fait prendre conscience que le regard des hommes est toujours plus aimanté aux écrans qu'aux oiseaux !

A la fin on ressent un sentiment de force et de vulnérabilité (de la nature comme de l'homme), mais aussi un sentiment de reconnaissance envers les éléments qui nous guident plutôt que d'impuissance comme on nous le rabâche souvent !

ActuaLitté : Il y a plusieurs niveaux de lecture ?

Olivier Byshoö : Comme mon intention était de parler au plus grand nombre, il y a effectivement un premier niveau compréhensible par les plus jeunes. C'est avant tout un conte et le message doit se comprendre tôt. Mais les adultes apprécieront l'histoire autrement grâce à de nombreuses métaphores sur le vivant : le fil de la vie, la mort qui nous défis, la réincarnation, les racines (la nature qui grandit en chacun de nous et tout autour de nous). Comme j'y suis sensible, j'ai aussi apporté beaucoup de poésie en intégrant les cinq sens et ma touche de plasticien qui éveille l'imagination même des plus cartésiens ! On peut voir ce roman comme un tableau.

ActuaLitté : L’écriture vous a-t-elle inspiré d’autres récits écrits ou graphiques ?

Olivier Byshoö : Après un an d'écriture et de remise en question littéraire, je suis de retour dans l'atelier pour proposer une nouvelle expo exclusive en 2026 ! Je ne veux pas tout dévoiler mais il est question d'une Nature psychédélique et de pistolet à eau...

Et bien sûr, la suite du Miroir de la gorge bleue trotte déjà pas mal dans ma tête !

Crédits image : Olivier Byshoö

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com