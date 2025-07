Le Luth d'ébène

Au printemps 832, Léon le protospathaire, haut fonctionnaire de l’Empire byzantin, traverse la Cappadoce en route vers Bagdad. Il accompagne une ambassade chargée de négocier la paix avec le calife al-Mamoun. Dernière escale avant de franchir la frontière musulmane : Césarée. Derrière ses murs massifs, la ville dissimule une agitation sourde. Les rumeurs de guerre enflent. Des jeunes filles disparaissent. Le quartier arabe s’agite. Des moines inconnus défilent dans les rues. Lorsque le cadavre mutilé de la fille du juge surgit à la sortie de la ville, le gouverneur, impuissant, se tourne vers Léon.

L’homme de cour devient enquêteur. Il fréquente les casernes, interroge les soldats, s’aventure dans les bordels et les tavernes, explore les coulisses d’un pouvoir local au bord de la rupture. Ce lettré mélomane, passionné de romans antiques et joueur de luth, découvre une ville divisée, secouée par les tensions religieuses et les jeux d’influence. À mesure que l’enquête progresse, Léon affronte non seulement la complexité du crime mais aussi ses propres failles.

Panagiotis Agapitos orchestre un récit captivant. L’intrigue ne s’emballe jamais inutilement. Chaque rebondissement trouve sa place. Les révélations s’installent avec justesse. Le suspense ne repose pas sur l’agitation mais sur une tension souterraine. L’auteur glisse le lecteur dans une époque sans jamais lui faire la leçon. Il insère un glossaire, des cartes, une postface. Ces éléments guident sans brider.

Le style reste clair, précis, toujours au service de l’histoire. Le vocabulaire, riche sans ostentation, restitue un monde dense. Les descriptions plongent dans l’atmosphère d’une ville-frontière, entre basilique et bordel, silence des cloîtres et cris des ruelles. Les dialogues, brefs mais chargés, dessinent des rapports humains nuancés.

Léon impose une présence singulière. Sa retenue, son érudition, sa solitude donnent de la profondeur à ses choix. Loin d’un héros classique, il doute, s’interroge, avance sans certitude. Son humanité fait le sel du roman. Le lecteur ne suit pas un enquêteur mais un homme qui, confronté à la violence, choisit d’agir.

Byzance depuis ses marges : une ville grouillante, violente, raffinée. Un roman historique traversé par une énergie narrative peu commune.