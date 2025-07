Au coeur de la Cappadoce, ce polar historique emballe les libraires

Outre ses travaux de recherche, Panagiotis Agapitos a publié une trilogie dont les éditions Anacharsis ont fait traduire par le regretté Constantin Kaïtéris, décédé en novembre 2024, les deux premiers volets, Le luth d’ébène et L’œil de cuivre. Le troisième tome, La méduse d’émail, est également prévu.

L’action de situe dans l’Empire byzantin du IXe siècle et le protagoniste est un homme de confiance de l’empereur Théophile, Léon Protospathaire (premier porteur de glaive), un authentique titre de noblesse.

Les enquêtes de Léon, se placent bien entendu dans le sillage du célébrissime Nom de la Rose d’Umberto Eco, plongent le lecteur au cœur du monde byzantin, dans les bas-fonds des villes frontalières ou dans l’obscurité des monastères. Elles constituent les premiers polars byzantins, d’un spécialiste du monde et de la littérature byzantine enseignant à l’université de Chypre.

Sélectionné dans la liste estivale du Point « 20 livres de poche à lire cet été », ce roman y reçoit un accueil enthousiaste. Citation saisissante : « Mieux que Netflix, c’est Byzance. » Une reconnaissance médiatique, certes, mais qui n’explique pas tout.

Or, pour Charles-Henri Lavielle, cofondateur des éditions Anacharsis, c’est une reconnaissance : « Nous avions sorti le deuxième volet de ce triptyque, L’œil de cuivre, en 2021, précédé par Le Luth d'ébène en 2013, nous prenons le temps qu'il faut, mais nous suivons nos auteurs. »

Le grand format avait cumulé plus de 2000 exemplaires, mais sa version poche, en l’espace de quelques semaines, s’envole : « À notre niveau, c’est un démarrage fulgurant », s’amuse l’éditeur. « Et comme souvent, c’est aux libraires que l’on doit cet enthousiasme, parce qu’elles réalisent plus de 80 % des ventes. »

MICHRONIQUE - Le Luth d'ébène

Glossaire, cartes, postface : l’ouvrage propose divers outils qui facilitent la compréhension sans faire écran à la narration, mais là encore, il faut parcourir le livre pour s’en rendre compte. Le protagoniste, Léon le protospathaire, est à la fois homme d’honneur, fin diplomate, et enquêteur probe : sa complexité intérieure et son humanité en font un enquêteur.

Alors, oui, l’intrigue allie polar historique et quête autant morale que personnelle, transcendant le simple genre policier. Et résolument, le contexte historique donne une profondeur au récit, sans verser dans l’ouvrage d’érudition. On aurait adoré l’avis d’Umberto Eco, car le souci de reconstitution médiévale n’aurait pas déplu au maestro italien.

D’autres romancières et romanciers s’y sont aventurés au cours des années passées, en explorant Byzance aux VIe et XIIIe siècles, mais ici, tout se déroule en 832 à Césarée de Cappadoce. Et le texte impressionne par son intégrité narrative, ses thèmes et sa reconstitution globale de l’époque.

Reste alors à se plonger dans le livre : Agapitos construit une trame rigoureuse, déploie une narration fluide, rythmée par des dialogues vifs et précis. Ce roman propose plus qu’un dépaysement. Il déjoue les conventions du roman historique. Il dresse un portrait sans vernis de Byzance, vu d’en bas. Un monde dense, plein de tensions et de murmures.

Et puis, remonter le temps pour s’offrir des vacances à Byzance, à prix poche… finalement, c’est peut-être cela la formule idéale. Pour s'en convaincre, un extrait est disponible en fin d'article.

Crédits photo : anciennes ruines de Césarée - Ron Gafni CC BY-SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com