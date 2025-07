Jacques Glénat suspendu, pour 6 ans, de l’ordre national du Mérite

Dans un avis publié au Journal officiel du 26 juin dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), garante des droits humains et du droit international humanitaire en France, rappelle que tous les mineurs étrangers présents sur le territoire doivent avoir accès « aux activités sportives, culturelles et aux loisirs ». Et recommande à l'État « de mettre en place une politique de protection de l'enfance qui inclut les mineurs non accompagnés », pour respecter pleinement leurs droits.