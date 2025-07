Ghislaine Pujol élue présidente de La Guilde française des scénaristes

Elle succède à Anna Fregonese, dont les deux mandats successifs auront marqué une étape décisive dans le renforcement du positionnement syndical de La Guilde auprès des principaux acteurs du secteur. La Guilde lui adresse dans un communiqué ses plus sincères remerciements pour son engagement sans relâche et le temps qu’elle a consacré à la reconnaissance du métier de scénariste.

Scénariste d’animation depuis plus de vingt ans et membre active de La Guilde depuis ses débuts, Ghislaine Pujol incarne une vision claire, solidaire et résolument engagée du secteur. Vice-présidente en 2024, elle a notamment été auditionnée dans le cadre de la Commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les milieux artistiques et médiatiques.

Une période de grands enjeux pour la profession

Défense des auteurs et accompagnement juridique, lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, revalorisation des rémunérations ou encore encadrement de l’intelligence artificielle : autant de chantiers que la nouvelle présidente entend mener avec l’appui du conseil d’administration fraîchement élu, au service des plus de 300 scénaristes représentés aujourd’hui par La Guilde.

« Le scénariste est un artiste-auteur à part entière. Il mérite respect et reconnaissance, tant sur le plan créatif qu’économique, face aux défis actuels du secteur : IA, plateformes, restrictions budgétaires. Réaffirmons ensemble avec force sa place essentielle dans la chaîne créative », a-t-elle déclaré.

La Guilde française des scénaristes regroupe, défend et valorise les auteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Elle milite pour leur permettre de créer dans un cadre professionnel respectueux et stimulant, et pour faire reconnaître la spécificité de leur savoir-faire : structurer un récit en séquences destinées à l’image et au son, dans une démarche à la fois artistique et technique.

