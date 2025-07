Nancy Huston, autrice Enragée, engagée

Mot de l'autrice

« Comme moi, comme nous tous, ces textes portent une date. Ils parlent de leur temps, s’inscrivent dans l’Histoire, racontent l’histoire qui fut la mienne, la nôtre*. Si j’ai retouché le style ici et là, c’eût été anachronique d’intégrer l’écriture inclusive partout ; le masculin continue donc de l’emporter dans la plupart des textes.

Mon espoir est que, même “datés”, ils nous aident à ne pas oublier et à porter un regard critique non seulement sur les autres mais également sur nous-mêmes. À reconnaître nos propres travers : suffisance, arrogance, égoïsme, conformisme, cruauté, indifférence, faux-semblants de liberté et de justice ; hypocrisie, souvent, à chanter les louanges de valeurs que nous passons notre temps à bafouer.

Ce livre ira rejoindre les autres que j’ai écrits, et que d’autres ont écrits, sur les étagères des bibliothèques, dans les poubelles et dans le cœur de quelques lectrices et lecteurs. Il changera le monde par le simple fait qu’il existe, de façon aussi simple et indubitable qu’une fleur, un oiseau, une symphonie ou une bombe. Avec Romain Gary, je pense que l’inhumain fait partie de l’humain – qu’aucune beauté ne viendra sauver le monde, qu’aucune sagesse n’empêchera l’injustice, l’oppression, la guerre et la torture de se poursuivre jusqu’à l’extinction de notre espèce.

Mais je pense aussi, avec James Baldwin, que ça vaudra toujours le coup de lutter contre. »

Les éditions Actes Sud nous proposent un extrait en avant-première :

Originaire de Calgary et installée à Paris, Nancy Huston est l’autrice d’une œuvre romanesque abondante, publiée notamment chez Actes Sud et Leméac. Parmi ses titres les plus marquants figurent Instruments des ténèbres (1996, prix Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter), L’Empreinte de l’ange (1998, grand prix du Livre Inter) et Lignes de faille (2006, prix Femina).

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com