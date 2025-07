Sur les traces de l'homme qui a inspiré le roi des pirates Gol D. Roger

À travers trois épisodes nourris d’interviews, d’archives sonores et de récits documentés, l’émission retrace l’ascension fulgurante de ce flibustier, entre faits historiques et légendes tenaces.

Né en 1695 à Calais, dans une France frappée par les guerres et la misère sous Louis XIV, Olivier Levasseur est initié très tôt à la mer. Orphelin, formé par son grand-père marin, il embarque jeune dans les conflits maritimes de la guerre de succession d’Espagne.

Comme beaucoup de corsaires de l’époque, il dispose d’une lettre de marque lui donnant droit de piller les navires ennemis au nom de la Couronne. Mais à la fin du conflit, et sans perspective civile, il bascule dans la piraterie pure, rejoignant les Bahamas et formant une alliance notoire avec les célèbres flibustiers Sam Bellamy et Benjamin Hornigold.

C’est dans l’océan Indien que La Buse entre dans la légende. En 1721, il s’empare de La Vierge du Cap, un navire portugais chargé de diamants et d’or. L’affaire fait grand bruit. La Buse se réfugie ensuite à Madagascar, puis à l’île Bourbon (ancien nom de La Réunion), où il sera arrêté, jugé et pendu à l’âge de 34 ans. Selon la rumeur, il aurait lancé à la foule une énigme chiffrée juste avant de mourir, censée mener à son trésor encore jamais retrouvé.

Première page du tome 01 de One Piece

Cette figure de pirate rebelle, stratège et insaisissable, n’est pas sans rappeler celle de Gol D. Roger, le Roi des Pirates dans One Piece, dont l’exécution publique est aussi le point de départ d’une quête au trésor mythique. La série Zistoir explore justement ce lien ténu entre histoire et fiction : le mythe de La Buse, pétri de récits d’alliances, de trahisons et d’îles lointaines, semble avoir traversé les siècles pour nourrir l’imaginaire contemporain, à commencer par celui du manga le plus vendu au monde.

Avec les contributions de l’historien Charles de La Roncière et des témoignages de chasseurs de trésor, ce podcast documentaire donne à entendre toute l’ambivalence de cette figure : criminel ou héros, stratège ou barbare, corsaire ou pirate ? Autant de facettes qui ont, à l’image de One Piece, contribué à faire de La Buse un personnage à la fois historique et légendaire.

Oda, en s'inspirant du monde réel de la piraterie n'en est pas à son coup d'essai. Le mangaka a notamment pris les noms de célèbres pirates pour les donner à ses personnages. C'est par exemple le cas de Zoro, le célèbre épéiste de l'équipage du chapeau de paille, dont le nom "Roronoa" provient d'une « traduction » vers le japonais de François l'Olonnais, un pirate réputé pour sa violence dans les caraïbes.

Par Ewen Berton

