Nouvelle adresse, même mission : la Bpi revient dans le 12e arrondissement

Depuis son ouverture en 1977 au cœur du Centre Pompidou, la Bpi incarne un modèle unique de bibliothèque en libre accès, gratuite, sans inscription, ouverte à toutes et tous. À l’approche des travaux de rénovation du Centre (2025-2030), l’institution a dû transférer ses services, ses collections (près de 320.000 documents) et son personnel vers le bâtiment Lumière, au 40 avenue des Terroirs de France (Paris 12ᵉ). Ce relogement, mené en six mois, représente un défi logistique majeur, marqué notamment par le déplacement de 9 km de rayonnages.

La Bpi conserve son accès libre et gratuit, avec des horaires étendus : de 12h à 22h en semaine, de 11h à 22h les week-ends et jours fériés (fermeture les mardis). L’immeuble Lumière accueille la bibliothèque sur deux étages, avec 1500 places assises, 220 postes informatiques et des espaces thématiques conservés ou renforcés (autoformation, musique, jeux vidéo, bande dessinée, langues). Deux cabines acoustiques et des stations de MAO s’ajoutent aux équipements, de même qu’une cafétéria et un service de reprographie.

La Bpi reste une institution nationale sous tutelle du ministère de la Culture. Elle propose une documentation encyclopédique, actualisée en permanence, orientée vers l’information générale, l’actualité, l’autoformation et la culture. Elle accorde une attention particulière à certains publics : personnes en situation de handicap (avec collections et équipements adaptés), publics du champ social (via la Mission Vivre Ensemble), et élèves (avec des actions EAC et EMI). Le bâtiment Lumière est entièrement accessible, avec du matériel en libre-service ou sur demande.

Un écosystème professionnel et culturel dense

Plus de 250 professionnels assurent le fonctionnement quotidien de la Bpi, de l’accueil à la programmation, en passant par l’acquisition documentaire, la maintenance des collections, la communication ou encore les partenariats internationaux. Ce modèle coopératif soutient l’innovation dans les bibliothèques publiques françaises et favorise la diffusion de bonnes pratiques à l’échelle nationale et internationale.

Du fait de la réduction d’espace, une partie de la programmation culturelle se déploie désormais hors les murs, dans des lieux partenaires : Forum des images, Centre Wallonie-Bruxelles, Gaîté Lyrique, Ircam... Les cycles « Effractions », « Le monde sur un fil » ou « Profession reporter » se poursuivent, de même que les projections de la Cinémathèque du documentaire. Certains rendez-vous ont lieu à Lumière : le festival Press Start (jeux vidéo), les « Jeudis de la BD », ou le cycle « L’avenir des océans ».

Lieu de mixité sociale et de créativité, la Bpi a inspiré artistes, auteurs et cinéastes : Camila Giorgetti et Serge Paugam y ont mené une enquête sociologique (Des pauvres à la bibliothèque), Bernhard Braunstein y a tourné Atelier de conversation, Romain Duris y incarne Vernon Subutex, Boris Lojkine y a filmé Le Voyage de Souleymane. Le podcast Capsule Bpi restitue cette mémoire vivante à travers les récits d’usagers et de bibliothécaires.

Le bâtiment Lumière s’inscrit dans un environnement étudiant dense : plus de 50.000 étudiants vivent à moins de 20 minutes à pied, entre Tolbiac, l’INALCO, les Grands Moulins et le campus Nation. À proximité immédiate : la BnF, plusieurs bibliothèques municipales, et un réseau culturel riche. Ce nouvel ancrage renforce l’accessibilité de la Bpi et son rôle dans l’offre documentaire de l’Île-de-France.

Rendez-vous en 2030

La relocalisation dans le 12e arrondissement n’est que temporaire. En 2030, la Bpi retrouvera le Centre Pompidou, avec des espaces partagés et un projet commun autour des jeunes publics. D’ici là, l’expérience acquise à Lumière permettra d’ajuster ses services aux évolutions des usages et des besoins.

