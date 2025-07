Victoire définitive des librairies indépendantes stéphanoises contre Cultura ?

Chaque année, le salon Les Escales du livre met à l’honneur les librairies indépendantes de Bordeaux. Parmi elles, La Machine à Lire, figure emblématique du paysage local depuis plus de 40 ans. Bradley’s Bookshop incarne, de son côté, la littérature anglo-saxonne, dans sa version originale. Installée depuis 1983 dans la ville de Montesquieu, elle a vu son lectorat évoluer au fil des tendances et des genres littéraires — notamment ceux, toujours plus nombreux et variés, que regroupe aujourd’hui l’univers foisonnant de la romance, mais pas seulement.