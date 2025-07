Kendji Girac, parrain d'une émission consacrée à l'illettrisme

France Télévisions programmera, lors de sa prochaine saison, un magazine de société inédit, intitulé J'ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme. La date de diffusion de ce programme de 90 minutes n'est pas encore connue, mais il sera parrainé par le chanteur Kendji Girac, qui en assurera par ailleurs la narration.

Réalisé par Matthieu Buirette, le magazine est produit par Endemol, société de production fondée par Stéphane Courbit et Arthur.

Ce magazine de société inédit propose à sept personnes en situation d’illettrisme, d’âges et d’horizons différents, de suivre un programme d’apprentissage intensif durant 8 semaines.

Encadrés par des formateurs, ces « apprenants » participeront à des ateliers d’apprentissage pratiques et ludiques, et seront confrontés à des défis inspirés du quotidien pour évaluer leurs progrès : s’orienter en ville, faire ses courses au supermarché, ou prendre la parole en public… Chacun d’entre eux est déterminé à apprendre et à changer le cours de sa propre vie ! – Présentation de J'ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme

La participation de Kendji Girac à ce programme n'est pas surprenante, puisqu'il a lui-même été concerné par l'illettrisme : « Moi aussi, j'ai eu des petits problèmes d'écriture. Je faisais des fautes d'orthographe, j'avais du mal à maîtriser la grammaire. Il y avait une petite gène : j'avais peur du stylo et de la feuille », expliquait-il en 2022 sur France Inter.

À l'époque, il se confiait à l'occasion de sa présence au casting du téléfilm Champion, une production en deux parties diffusée sur TF1. « Je vais essayer de jouer un peu de ma notoriété pour que ça ait plus d'impact et que les choses avancent un peu plus vite, car ça me tenait à cœur de faire un film sur ce sujet capital », ajoutait alors le chanteur.

Selon une étude de l'Insee publiée en avril 2024, l'illettrisme concernerait, en France, 4 % des personnes âgées de 18 à 64 ans en 2022, contre 7 % en 2012. Mais cette progression ne doit pas masquer des réalités moins réjouissantes : 10 % des adultes éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit, quand 12 % des Français ne sont pas à l'aise avec le calcul.

Par ailleurs, selon cette même étude, 10,7 % des 18-24 ans seraient en forte difficulté avec les compétences de base contre 7 % des 35-44 ans, ce qui laisserait craindre une tendance à la hausse des problématiques autour de l'illettrisme dans les années à venir.

Photographie : Kendji Girac, en 2022 (Gilzetbase, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

