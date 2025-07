La cinéaste Claire Simon signe un portrait d'Annie Ernaux

Sous-titré Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, le documentaire Écrire la vie s'intègre dans la grille de rentrée du groupe France Télévisions, au rayon des documentaires. D'une durée de 90 minutes, il est donc réalisé par Claire Simon, qui a récemment signé Apprendre (2024), Notre corps (2023) et Le Fils de l'épicière, le Maire, le Village et le Monde (2020).

Elle a aussi réalisé plusieurs longs-métrages de fiction, dont Vous ne désirez que moi (2021, adapté de Je voudrais parler de Duras, de Yann Andréa et Michèle Manceaux), Gare du Nord (2013) ou encore Les Bureaux de Dieu (2008).

Première Française à recevoir le Nobel de littérature, Annie Ernaux inspire une quête d’émancipation.

La cinéaste Claire Simon lui consacre un portrait original en donnant la parole aux lycéennes et lycéens et leurs enseignantes : comment son œuvre est-elle enseignée, reçue, vécue aujourd’hui ? En filmant les jeunes lycéens qui commentent et s’approprient les mots d’Annie Ernaux, la réalisatrice fait un portrait de la jeunesse et de son rapport à la littérature comme éveil et transformation des consciences. - Le synopsis du documentaire Écrire la vie, de Claire Simon

Encore sans date de diffusion, Écrire la vie est produit par Rosebud Productions, la société de François Busnel, ancien présentateur de La Grande Librairie. France Télévisions et le Centre national du cinéma et de l'image animée ont également soutenu le projet.

Née Annie Duchesne en 1940, à Lillebonne, en Seine-Maritime, Annie Ernaux a construit son œuvre autour de sa propre vie, ethnologue et sociologue d'elle-même. Son premier roman, Les Armoires vides, parait en 1974 aux éditions Gallimard. Elle restera fidèle à l'éditeur pour la quasi-totalité de sa bibliographie.

Parmi ses œuvres, citons La Place (1983), consacré à la figure paternelle, et Une femme (1984), plutôt tourné vers sa mère, mais aussi Passion simple (1992), Les Années (2008), Mémoire de fille (2016), ou encore Le jeune homme, paru en mai 2022 chez Gallimard.

Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma, notamment L’Événement, par Audrey Diwan en 2021, et Passion simple, de Danielle Arbid, en 2021 également. Annie Ernaux elle-même s'est récemment tournée vers l'audiovisuel, à des fins autobiographiques évidemment, pour Les Années Super-8 (2022), coréalisé avec David Ernaux-Briot.

à gauche, Claire Simon en 2023 (YanRB, CC BY-SA 4.0), à droite, Annie Ernaux en 2022 (Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0)

