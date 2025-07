Bibliothèque géante à Paris : face aux polémiques, Ikea meuble

Organisée en partenariat avec Le Livre de Poche et l’association Bibliothèques Sans Frontières, l’opération vise à proposer un espace de lecture et d’échange de livres accessible à tous. D’une longueur de 30 mètres, la structure accueillera plusieurs milliers d’ouvrages — romans, bandes dessinées, essais, classiques, mangas ou littérature jeunesse — disponibles en libre consultation et en échange (avec la règle d'un livre contre un autre, dans la limite d’un par personne).

Des médiateurs seront également présents pour orienter les visiteurs dans leurs choix de lecture. À l’issue de l’événement, les livres non récupérés seront collectés et redistribués par Bibliothèques Sans Frontières. Cette installation est portée par ubi, société spécialisée dans l'organisation d'initiatives promotionnelles originalesà destination de marques comme Adidas, Red Bull, Netflix, Lego, Moët & Chandon ou encore Ikea, déjà.

Pour l'entreprise de meubles suédoise, ce sera l'occasion de confirmer un peu plus son statut de leader du marché et de mettre en avant un de ses produits phares : la bibliothèque Billy. Il s'agira aussi de travailler son image et de faire oublier les quelques polémiques qui l'ont dernièrement touchée.

On peut citer, par exemple, les grèves à répétition, en France et à l'étranger, d'employés qui dénoncent une « dégradation du dialogue social » avec la direction sur les sujets de la rémunération et des conditions de travail. De son côté, Ikea France affirmait simplement à l'AFP que les réunions de NAO s'étaient « déroulées conformément au calendrier social ».

Billy, d'où viens-tu ?

La firme Ikea est régulièrement épinglée pour ses pratiques contestables lorsqu'il s'agit de se fournir en bois. Pour leur documentaire Ikea, le seigneur des forêts (2023), Marianne Kerfriden et Xavier Deleu ont ainsi remonté les longues chaînes d'approvisionnement de l'entreprise, qui mobilise pour sa production un complexe réseau de sous-traitant.

Le résultat est peu flatteur pour la firme bleu et jaune : recours au travail forcé dans les prisons et colonies pénitentiaires biélorusses — Ikea a nié tout lien direct avec les entreprises citées et a depuis cessé ses activités dans le pays, officiellement à cause de son soutien aux forces armées de Vladimir Poutine — ; implantation en Roumanie, pays qui serait gangréné par une « mafia du bois » peu respectueuse des forêts anciennes ; ou encore collaboration avec une entreprise brésilienne, Artemobili, qui multiplierait les atteintes à l’environnement.

Cette dernière a déjà été sanctionnée par les autorités locales, et a été identifiée par le média Disclose comme un des principaux fournisseurs de la matière première qui compose les fameuses bibliothèques Billy, modèle qu'on retrouvera cet été sur les quais de Seine. En réponse aux accusations de Disclose, Artemobili jure cependant avoir « adopté des pratiques de gestion forestière responsable, promouvant la conservation des ressources naturelles et le respect des écosystèmes locaux ».

Ikea conteste également systématiquement toute implication directe dans les abus mis en lumière par les enquêtes visant l'entreprise. Elle réaffirme au média d'investigation prendre « au sérieux toute violation de notre code de conduite », ajoutant qu'elle attend « de tous nos fournisseurs qu’ils respectent à tout moment les lois et réglementations locales ».

Réenchanter le quotidien par la lecture

Installée sur l’espace public, cette opération de communication sous forme de bibliothèque temporaire s’inspire notamment des boîtes à livres urbaines, que l'on retrouve déjà aux quatre coins de la France. Elle entend favoriser l’accès à la lecture en été, dans un « lieu vivant et joyeux » pour les Parisiens et les touristes.

Des initiatives du même type, portées par d'autres acteurs, seront présentes dans différents lieux de la capitale et de l'hexagone tout au long de la saison. On peut par exemple citer la Bibliambule, bibliothèque ambulante conçue par les Z'Ambules qui, une fois déployée, permet de profiter de hamacs tout en lisant des BD ou des romans. Cet été, on la retrouvera dans le 14e arrondissement de Paris ou encore à Pessac.

Les bibliothèques et médiathèques parisiennes proposent aussi l'opération « Bibliothèque Hors les murs », qui offre une solution de lecture en plein air dans de nombreux parcs et jardin, ainsi qu'autour du Bassin de la Villette.

Crédit image : ubi, IKEA

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com