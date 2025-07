Les silences de l’Ukraine rouge

Ils tombent amoureux, s'intègrent à l'élite culturelle émergente de l’Ukraine, mais, leur avenir tout tracé s'assombrit rapidement. La collectivisation des campagnes provoque une famine dévastatrice qu'accompagne une répression sanglante de Moscou.

Samuel est arrêté et condamné à dix ans de travaux forcés, laissant Debora seule avec leur enfant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que les armées nazies envahissent l'Ukraine, Debora est contrainte de renoncer à son identité, à sa religion et à l'homme qu'elle aime pour survivre et protéger sa famille. Un officier du KGB la convainc que Samuel est mort et lui demande sa main...

Les éditions Istya & cie nous en proposent les premières pages en avant-première :

Yaroslav Trofimov travaille depuis 1999 comme correspondant étranger pour le Wall Street Journal à travers le monde, et occupe depuis 2018 le poste de correspondant en chef pour les affaires étrangères du journal. Né à Kiev, en Ukraine, il a été finaliste du prix Pulitzer dans la catégorie reportage international en 2023 pour son travail sur l'Ukraine, et en 2022 pour son travail sur l’Afghanistan.

Il a remporté le prix du National Press Club pour l'analyse politique en 2024. Il a également reçu le prix de l'Overseas Press Club, ainsi que la médaille d'or du Washington Institute pour le meilleur livre sur le Moyen-Orient. Son dernier ouvrage Our Enemies Will Vanish, (non traduit) a été finaliste du prix Orwell 2024 et a remporté le prix littéraire Peterson 2024. Ce pays qui n’aimait pas l’amour est son premier roman, inspiré de l’histoire de sa grand-mère.

Traduit de l'anglais par Jean Esch.

Parution le 22 août 2025.

Par Clément Solym

