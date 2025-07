Avec Amour, Dag Johan Haugerud tisse sa trilogie

Dag Johan Haugerud a publié plusieurs romans, dont Hva jeg betyr (Oktober forlag, 2011) et Enkle atonale stykker for barn (Oktober forlag, 2016). En France, les éditions Gaïa ont fait paraitre, en 2004, On est forcément très gentil quand on est très costaud, dans une traduction de Jean-Baptiste Coursaud.

Avec sa trilogie d'Oslo, le cinéaste s'est lancé dans son projet le plus ambitieux à ce jour. Présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise 2024, Amour s'arrête plus spécifiquement sur la notion de couple, et ce qu'elle signifie à notre époque, faite de sollicitations des réseaux sociaux et d'attentes concernant l'investissement dans les relations.

Ce nouveau volet de la trilogie montre à l'écran Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, ou encore Marte Engebrigtsen. Dag Johan Haugerud a lui-même signé le scénario, comme pour tous les films de cet ensemble estival.

