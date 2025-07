La tapisserie de Bayeux mets les voiles vers le Royaume-Uni

Un « échange sans précédent [qui] marque la volonté de revivifier la relation culturelle entre nos deux pays et la confiance qu’il y a aujourd’hui entre nous », a affirmé le président de la République en confirmant le prêt de l'œuvre, conservée par le musée de la tapisserie de Bayeux (Calvados).

Sur près de 70 mètres de long et 50 centimètres de large, la Tapisserie de Bayeux rend compte des faits ayant conduit à l'accession au trône d'Angleterre de Guillaume le Conquérant, né en 1027 ou 1028 et duc de Normandie. L'œuvre évoque les tensions après la mort d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, en 1064, et le trône disputé à Guillaume par Harold Godwinson.

Dans une présentation qui rappelle la bande dessinée, on découvre les préparatifs de la conquête de l’Angleterre par les Normands, le débarquement de ces derniers et des affrontements très graphiques, dont la fameuse bataille d'Hastings en 1066.

Le British Museum de Londres héritera de cette longue fresque textile, pour la présenter dans une exposition exceptionnelle, entre septembre 2026 et juin 2027.

Un « échange sans précédent »

En retour, le Royaume-Uni confiera aussi plusieurs éléments patrimoniaux à la France. Le trésor de Sutton Hoo, découvert sur un site archéologique situé près de Woodbridge, dans le Suffolk, traversera ainsi la Manche. Les éléments qui le composent, dont l'origine remonte au VIIe siècle, comptent un fameux casque de style spangenhelm, une épée, des lances, une hache, des attaches d'épaule, une boucle de ceinture et divers artefacts domestiques.

Quelques pièces de l’échiquier de Lewis, datant du XIIe siècle et découvertes en Écosse au XIXe, ou le Bouclier de Battersea (dont la fabrication remonterait au Ier siècle av. J.-C. ou Ier siècle apr. J.-C.) feront aussi partie du voyage.

« Je tenais à ce que la Normandie bénéficie pleinement des retombées de ce projet. Ce sera très positif pour les musées de Caen et de Rouen, et je souhaite que l’on soit tout particulièrement élégant avec le maire de Bayeux, sans qui tout cela n’aurait pas été possible. Nous accompagnerons la ville dans ses travaux au-delà de ce qui est prévu », a garanti Emmanuel Macron à l'occasion d'une visite d'État au Royaume-Uni.

Dès 2018, le président de la République avait promis le prêt de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, un projet toutefois contrarié par la pandémie de Covid-19. En 2023, il avait remis l'idée sur le tapis, avant cette nouvelle annonce.

Le transport de cette pièce exceptionnelle, particulièrement fragile, constitue en soi un véritable défi. Repliée avec soin, elle sera entreposée « dans une caisse, elle-même placée dans deux autres caisses », détaille Ouest-France. Elle empruntera le tunnel sous la Manche, avant d'être installée au British Museum.

Ce déplacement s'inscrit dans une phase de travaux pour le musée de la tapisserie, qui fermera ses portes au public à partir du 1er septembre 2025 pour travaux. Sa réouverture est prévue en octobre 2027.

Photographie : détail de la Tapisserie de Bayeux (Marko Kudjerski, CC BY 2.0)

