No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise

Soutien aux bibliothécaires de la médiathèque de Lanester

No pasaran ! À Lanester comme partout, les bibliothèques ne sont pas des libres services pour alimenter des autodafés

Le 25 juin dernier, des militants d’extrême-droite diffusaient sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle des livres traitant de sexualité, de genre et de diversité étaient brûlés. Une autre vidéo, partagée sur plusieurs comptes, dénonçait également la mise en avant de livres LGBT à la médiathèque de Lanester (Morbihan), à l’occasion du mois des Fiertés. Le procureur de la République a été saisi.

La diffusion de livres et de contenus culturels par les bibliothèques tout comme leur programmation doivent être libres de toute forme de censure et de pressions politiques, d’autant plus quand celles-ci nuisent à la liberté d’expression et proviennent d’un groupe issu de la société civile dont les propos et agissements sont hors la loi, incitent à la haine, à la violence et à la discrimination.

Lorsque de telles actions ont lieu, au-delà des missions des bibliothèques et des bibliothécaires, réaffirmées par la loi du 21 décembre 2021, ce sont les valeurs du service public et les libertés fondamentales de chaque citoyen qui sont attaquées. Les bibliothèques sont et doivent rester des lieux d’accueil universel, de rencontres, de découvertes, d’ouverture et de citoyenneté, de débat démocratique respectueux des divergences d’opinions et du pluralisme des idées.

Face à de tels actes inqualifiables, s’inspirant de l’idéologie nazie et qui font malheureusement écho aux pressions politiques que subissent les bibliothécaires américains, la vigilance est de mise, le collectif et la solidarité indispensables. L’ABF apporte tout son soutien aux collègues de la médiathèque Elsa Triolet de Lanester ainsi qu’aux élus directement visés.

L'Association des bibliothécaires de France

Photographie : stickers de Génération identitaire, mouvement d'extrême droite (Pierre-Selim, CC BY-SA 2.0)

