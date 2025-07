Au Palais de la Porte Dorée, les prix littéraires évoluent

À compter de 2025, les prix littéraire et bande dessinée du Palais de la Porte Dorée ne seront plus décernés au printemps, mais à l’automne. La prochaine édition aura lieu le mardi 25 novembre 2025, lors d’une soirée réunissant littérature, bande dessinée, culture et festivités. Ce déplacement vise à mieux inscrire la remise des prix dans le calendrier éditorial et à distinguer des ouvrages parus dans l’année en cours.

Des BD engagées pour demain

Créés respectivement en 2010 et 2022, les deux prix récompensent chaque année une œuvre littéraire et une œuvre graphique interrogeant les questions d’exil, de migration et d’identités plurielles. Parmi les lauréats des éditions précédentes figurent des auteurs aujourd’hui bien établis comme Alice Zeniter, Mohamed Mbougar Sarr, Sylvain Prudhomme, ou encore les artistes Kei Lam et Charles Berberian. Chacun des prix est doté de 4000 euros.

Le prix dédié à la bande dessinée, encore jeune, évolue cette année. Il s’ouvre désormais à des thématiques environnementales en résonance avec celles qui sont portées par l’Aquarium tropical, qui partage le site du Palais de la Porte Dorée.

Sauvegarde de la biodiversité, protection des écosystèmes, sensibilisation aux effets de l’activité humaine sur l’environnement : autant de sujets qui pourront désormais inspirer les sélections du jury.

Des jurys renouvelés chaque année

Les ouvrages récompensés sont choisis par des jurys composés de personnalités du monde littéraire, artistique et intellectuel renouvelé chaque année. Pour cette édition 2025, le prix littéraire sera placé sous la présidence de la romancière et journaliste Olivia Elkaïm.

Elle sera entourée d’un jury composé de la romancière Hemley Boum, le journaliste et producteur de radio Sylvain Bourmeau, le sociologue et écrivain Elgas, la metteuse en scène Laëtitia Guédon, ainsi que Caroline Hinault, lauréate d’une précédente édition. À leurs côtés, des lycéens issus des académies de Paris, Créteil et Versailles participeront aux délibérations, apportant un regard jeune et engagé sur les œuvres en lice.

Le prix bande dessinée sera, cette année, présidé par l’auteur Fabien Toulmé, dont l’œuvre mêle sensibilité sociale et engagement narratif. Il sera accompagné d’un jury composé de Sonia Déchamps, éditrice, Lise Kennel, libraire, Kamel Khélif, ancien lauréat du prix, et Karim Miské, écrivain et réalisateur. À leurs côtés, un membre du Book Club du Pass Culture apportera la voix d’un lectorat jeune et curieux, ancré dans les usages contemporains de la lecture.

