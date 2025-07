Javier Cercas dialogue avec le pape François

Il accepte, mais pose une condition sine qua non : bénéficier d’un entretien privé de cinq minutes avec le souverain pontife pour lui poser une question essentielle – une promesse faite à sa mère – : est-il raisonnable de croire en la résurrection de la chair et en la vie éternelle ?

Ainsi commence l’aventure singulière de ce « fou de Dieu sans Dieu », qui, guidé dans les arcanes de la curie romaine par une escouade de religieux dignes d’Avengers en soutane, embarque le 31 août 2023 à bord de l’avion pontifical en direction de la Mongolie. Un récit sans artifice romanesque, mais à la puissance narrative telle qu’il pourrait tout aussi bien se lire comme un thriller métaphysique, explorant l’un des plus grands mystères de l’humanité.

Mot de l'auteur

L’énigme essentielle. En mai 2023, le Vatican m’a proposé d’écrire un livre sur le pape. On m’a dit “François va en Mongolie”, et j’ai pensé qu’il allait au bout du monde. “Vous pourriez vous joindre à lui ; vous pourriez aussi vous entretenir avec qui vous voulez – nous vous ouvririons les portes du Vatican, de toute l’église – et ensuite vous pourriez écrire le livre que vous voulez avec une liberté absolue : essai, chronique, biographie, roman, ce que vous voudrez.

Considérez que le Vatican n’a jamais proposé cela à aucun écrivain.” Je suis resté perplexe. “Mais, vous ne savez donc pas que je suis un type dangereux” fut ma première réponse ; ou peut-être plutôt : “Vous êtes devenus cinglés, ou quoi ?”. Je suis né dans un pays catholique, mais je suis athée et anticlérical, ma perplexité était donc parfaitement justifiée. J’ignore pourquoi le Vatican avait pensé à moi : et c’est la seule question que je ne leur ai pas posée. Ce que je sais, en revanche, c’est qu’aucun écrivain sain d’esprit n’aurait refusé une telle proposition.

Et voilà, plus de deux ans plus tard, Le Fou de Dieu au bout du monde. Bien qu’il traite d’un thème que je n’ai jamais abordé, il entre en résonance avec bon nombre de mes livres. D’une part, c’est un livre hybride, comme Les Soldats de Salamine, ou L’Imposteur – un mélange d’essai, de chronique, de biographie, d’auto­biographie et d’autres choses encore ; le résultat de ce mélange est un roman – un roman sans fiction – parce qu’il n’y a que les romans qui parviennent à intégrer tous les autres genres, en les transcendant.

D’autre part, ce livre est à sa manière, comme tous mes romans (et tous les romans qui comptent pour moi) un roman policier : au centre se trouvent une énigme et quelqu’un qui essaie de la déchiffrer, mais ici c’est une énigme essentielle. Quand le Vatican m’a fait cette proposition, j’ai d’abord pensé à ma mère, qui était profondément catholique et qui, après la mort de mon père, a commencé à se demander s’il lui serait donné de le revoir, comme le catholicisme le lui avait promis.

J’ai donc décidé de partir avec le pape François au bout du monde pour lui demander si ma mère reverrait mon père au-delà de la mort, et pour rapporter sa réponse à ma mère. Voilà de quoi parle ce livre : d’un fou sans Dieu qui poursuit le fou de Dieu jusqu’au bout du monde pour l’interroger au sujet de la résurrection de la chair et de la vie éternelle.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres. Ses romans, traduits dans une trentaine de langues, ont tous connu un large succès international et lui ont valu de nombreux prix, et notamment le prix du Livre européen en 2016 pour L’Imposteur, le prix André Malraux en 2018 pour Le Monarque des ombres, ou le prix Planeta 2019 pour Terra Alta. Depuis juillet 2024, il occupe le siège vacant de Javier Marías à l’Académie royale espagnole.

Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičić et Karine Louesdon.

Parution le 3 septembre 2025.

