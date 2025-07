En automne, plongez dans le monde des traductions littéraires

Pensé comme un lieu de dialogue entre les langues et les cultures, le festival met en lumière le rôle essentiel des traducteurs et traductrices littéraires, souvent invisibles, mais toujours indispensables. Cette nouvelle édition s’annonce riche en rencontres, en lectures et en débats, avec une programmation ouverte à tous les publics.

L’autrice Neige Sinno, marraine de cette édition, inaugurera le festival le vendredi 3 octobre. Son écriture lucide, portée par une quête de vérité et de lumière, donnera le ton d’une manifestation tournée vers les voix qui déplacent les lignes.

Tour du monde des traductions

Le bulgare est à l’honneur cette année, porté par la traductrice Marie Vrinat-Nikolov, spécialiste de cette langue rare et pourtant foisonnante. Le festival accueille également les éditions Elyzad, passeuses de littérature entre Tunis et Paris, avec Karim Kattan et Cécile Oumhani. Autre temps fort : la venue de Nathalie Azoulai, qui présentera sa nouvelle traduction de Mrs Dalloway de Virginia Woolf, chef-d’œuvre réinterprété à la lumière d’un regard contemporain.

Tables rondes, lectures multilingues, ateliers, ciné-débats, spectacles jeunesse et enregistrements de podcasts en public : Vo-Vf croise les formes et les publics. Parmi les moments marquants : la carte blanche à Bruno Doucey, pour faire entendre les voix poétiques du monde ; la mise en avant de la poésie kurde féminine, avec Maram al-Masri.

Un focus sera également fait sur les peuples aborigènes d’Australie, avec la collection Ciels Australs (Synchroniques éditions), le public pourra assister à une lecture musicale en roumain avec Do not cross de Dora Pavel, ainsi qu'à une rencontre autour des chemins et migrations avec Ehsan Norouzi et Abdelaziz Baraka Sakin.

Un enregistrement en public du podcast Langue à langue aura lieu. Et pour le jeune public, le Brésil sera à l’honneur à travers contes, ateliers créatifs, spectacles, expositions et jeux en ville.

Nouveauté cette année : un podcast né du festival

Vo-Vf lance Un grain de VO, en partenariat avec la revue CAFÉ - Collecte Aléatoire de Fragments Étrangers. Chaque mois, un texte rare est lu dans sa langue d’origine puis en français, par le traducteur ou la traductrice.

Une manière sensible et incarnée de faire entendre les langues peu traduites, et de rendre hommage aux artisan·es de l’ombre. Le premier épisode en ligne depuis le 4 juin 2025, sur toutes les plateformes audio, avec Clara Nizzoli, qui lit un extrait de La quête, pièce de théâtre de l'écrivain grecque Marios Hakkas.

