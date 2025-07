Fragments d’un trio

Pourquoi Paul et Sarah se décident-ils à retisser le fil de quarante années d’amitié ? Est-ce pour tenter de comprendre l’insaisissable et irrésistible Alex, pierre angulaire de leur trio amical ? De leur enfance en banlieue pavillonnaire où leur pacte s’est scellé à l’ombre d’un secret et dans le creuset de leurs aspirations communes, jusqu’à leur vie d’adultes et son lot de joies et d’épreuves, c’est peut-être aussi ce qui les a liés et déliés au fil du temps que ces « inséparables » cherchent à ausculter.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Olivier Adam est né en 1974. Il est l’auteur de nombreux romans parmi lesquels Je vais bien, ne t’en fais pas (Le Dilettante), Falaises (L’Olivier), Des vents contraires (L’Olivier, Grand Prix RTL-Lire) et, aux Éditions Flammarion, Les Lisières, Peine perdue, La Renverse, Une partie de badminton, Tout peut s’oublier, Dessous les roses et Il ne se passe jamais rien ici.

Parution le 20 août 2025.

