Un timbre pour Michel Vaillant, pilote du 9e art

À partir du 22 septembre 2025, Michel Vaillant rejoindra les rangs des héros de bande dessinée figurant sur un timbre. La Poste consacre au célèbre pilote un bloc philatélique de quatre timbres, accompagné d’un souvenir collector, pour saluer une figure emblématique du 9e art.

La mise en page, confiée à l’agence Arobace, s’inspire des créations originales de Jean Graton, son dessinateur historique. Le bloc, imprimé en héliogravure, sera tiré à 330.000 exemplaires et vendu 8,40 €. Quant au souvenir philatélique, édité à 20.000 unités, il sera proposé au prix de 11,50 €.

Les plus impatients pourront se procurer l’ensemble en avant-première du 19 au 21 septembre, à Paris (Carré d’Encre), Angoulême et Le Mans — lieux symboliques, entre capitale, ville du circuit mythique, et fief de la bande dessinée. À partir du 22, les timbres seront disponibles dans les bureaux de poste, en ligne, ou par correspondance. L’occasion pour les collectionneurs, autant que les nostalgiques de grands prix en cases couleurs, de glisser dans leur carnet un petit bout de légende automobile.

Une création qui ne cale jamais

Depuis 1957, date de sa création dans Le Journal de Tintin, Michel Vaillant n’a rien perdu de son élan. Dès les premières cases, l’univers s’impose : lignes tendues des carrosseries, tension sur la grille de départ, vrombissements d’encres et regards déterminés.

Ici, on ne triche pas avec la course. Le héros de Jean Graton est un professionnel — concentré, juste, fidèle à ses principes comme à sa famille. Fils du constructeur Henri Vaillant, frère de Jean-Pierre, soutenu par l’indéfectible Joseph et son rival-ami Steve Warson, il incarne cette figure de droiture au cœur du bruit des moteurs.

Michel Vaillant, publié la plupart du temps chez Graton éditeur et Dupuis, est à contre-courant de la tendance des antihéros. Il reste un modèle de loyauté, affronte l’adversité sur les plus grands circuits du monde : Le Mans, Monaco, Indianapolis… avec, toujours, cette tension dramatique qui rend la mécanique humaine aussi intéressante que celle des moteurs.

Un héros plus grand que la fiction

Héros de plus de 80 albums vendus à des millions d’exemplaires, Michel Vaillant a dépassé le simple statut de personnage de fiction. Jean Graton, dessinateur passionné d’automobile en 2021, avait le souci du détail. Il documentait ses planches, captait la technique, les gestes, les décors, pour les rendre fidèlement.

C’est sans doute ce qui explique la longévité de la série et son pouvoir d’attraction sur plusieurs générations. Loin des BD purement enfantines, Michel Vaillant a parlé à celles et ceux qui rêvaient de vitesse, mais aussi à ceux qui cherchaient dans la BD une forme de récit moderne, ancrée dans le réel, à l’instar de certaines séries télévisées populaires.

Pour se les procurer en avant-première, il faudra se rendre les 19, 20 et 21 septembre 2025 dans trois lieux emblématiques. À Angoulême, berceau de la bande dessinée, les collectionneurs pourront se rendre place Bouillaud du vendredi au dimanche. Les amateurs de sport automobile auront rendez-vous au bureau de poste Le Mans République, les 19 et 20 septembre. Enfin, les Parisiens pourront découvrir ces éditions spéciales au Carré d’Encre, dans le 9ᵉ arrondissement, les vendredi et samedi, de 10h à 19h.

Crédits image : Mise en page Agence Arobace d'après une création de Jean Graton © Dupuis, 2025

