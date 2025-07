Cet été, une semaine d'affichage pour promouvoir la lecture

Pleins feux sur la lecture : cet été, le Syndicat national de l'édition et le Centre national du livre « ont pris l’initiative d’une campagne estivale de promotion du livre et de la lecture », indique un communiqué, avec l'aide et le coup de crayon de Zep, le créateur de Titeuf.

« Promouvoir la lecture alors que le temps d’écran ne cesse de progresser, faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de la lecture, est une de nos priorités », explique Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l'édition, l'organisation patronale du secteur.

Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, ajoute : « Dans un monde saturé d’images et de sollicitations numériques, la lecture demeure un acte de liberté, de concentration et d’émancipation. À travers cette campagne, le Centre national du livre réaffirme son engagement à faire du livre un compagnon indispensable de nos vies quotidiennes, accessible à toutes et à tous. »

Un livre est toujours une aventure. Au fil de mes lectures, j’ai été explorateur, justicier, inventeur, petit sorcier, femme, enfant, vieillard, citoyen d’innombrables pays… L’expérience de la fiction est le meilleur moyen de nous comprendre. Je suis toujours partant pour le dessiner haut et fort. – Zep, au sujet de la campagne « Éteignez votre portable. Allumez votre cerveau. Lisez. »

Tous deux remercient Zep, pour l'affiche qu'il signe, mais aussi la multinationale JCDecaux, spécialisée dans la publicité urbaine, qui a accordé 500 faces d’exposition pour un affichage d'une durée d'une semaine.

Le visuel est décliné sur des bannières, images et vidéo animée, afin de diffuser largement le message sur les réseaux sociaux.

Faire campagne pour le livre

Cette opération de communication estivale s'inscrit dans un contexte de baisse de la pratique de la lecture, documentée par plusieurs études du Centre national du livre. La dernière en date, publiée en avril 2025, estime que seulement 56 % des Français se déclarent lecteurs réguliers (— 5 points par rapport à 2023) et rapporte qu'une personne sur cinq déclare ne jamais lire, un chiffre en hausse de 3 points depuis la dernière étude sur le sujet.

Presque toutes les tranches d'âges sont touchées par ce déclassement, selon les données de l'étude : seuls les 65 ans et plus sont plus nombreux à indiquer lire plus de 5 livres par an, par rapport à 2023 (+ 3 %). De façon surprenante, les classes d'âges qui décrochent le plus sont les 50-64 ans (-13 %) et les 35-49 ans (-8 %) — qui constituent par ailleurs la catégorie qui lit le moins.

Alors que ces constats se suivent et se ressemblent, l'un des leviers actionnés pour tenter d'endiguer le phénomène n'est autre que la communication publique. Celle-ci peut prendre une forme événementielle, à l'instar de « Cet été je lis », une opération inaugurée en 2025 afin d'« encourager la pratique de la lecture », en particulier des plus jeunes.

Les campagnes de communication et d'incitation se multiplient également, à l'instar de celle du CNL et du SNE. En mars, à l'occasion du « Quart d'heure de lecture national » — autre tentative pour faire ouvrir des livres —, France Télévisions diffusait une série d'une trentaine de spots mettant en scène Kylian Mbappé, Philippe Lacheau, Mélanie Doutey, Gims ou encore Joël Dicker.

Plusieurs États membres de l'Union européenne ont récemment annoncé « Read.ForReal », une campagne de promotion de la lecture à l'échelle européenne qui entend notamment attirer l'attention des publics par des rencontres avec les auteurs.

Photographie : Affiche de la campagne du SNE et du CNL, par Zep

