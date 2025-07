Attaques russes : la culture ukrainienne sous les décombres

L’assaut du 17 juin a touché de plein fouet la maison d’édition Ukrainian Priority, totalement détruite par les frappes russes. L’ensemble des locaux (bureaux et entrepôt) a été réduit en cendres, emportant plus de 130 titres, dont des ouvrages d’histoire ukrainienne.

Son directeur, Volodymyr Shovkoshytnyi, a décrit une perte équivalente à quatorze années de travail, tout en affirmant sa volonté de reconstruire à Chytomo, un média ukrainien indépendant spécialisé dans la littérature et l’édition. « Je crois fermement au phénix. Et j'en suis convaincu : l'Ukraine triomphera ! Et Ukrainian Priority renaîtra de ses cendres ! »

Les éditions Їzhakultura, installées au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel, ont également été frappées. Le bâtiment a été endommagé par l’impact de fragments d’un missile, provoquant des déformations structurelles dans les locaux de la maison d’édition.

Une librairie de la chaîne Book.ua a aussi été touchée. Son responsable a promis de reconstruire et d’ouvrir une nouvelle boutique malgré les destructions. Ivan Bohdan, le PDG de la chaîne, s'est également exprimé auprès de Chytomo : « La porte de notre chère librairie n'a pas résisté au choc, mais les livres ont tenu bon ! Nous allons nous rétablir et reprendre le travail ! Et malgré les Moskals, nous ouvrirons une nouvelle librairie ! Nos condoléances à toutes les personnes touchées et aux familles des victimes de l'attaque nocturne sur la capitale. »

En guerre contre la culture

Cette attaque s’inscrit dans une séquence continue de destruction d’infrastructures culturelles depuis le début du conflit. Moins d’un mois après l’attaque du 17 juin, un nouveau bombardement a détruit l’entrepôt du PEN Ukraine, une organisation indépendante qui défend les écrivains, la liberté d’expression, encourage la littérature et les échanges culturels dans le monde. Elle fait partie du réseau international PEN, présent dans plus de 100 pays.

Des représentants internationaux du monde éditorial dénoncent des attaques délibérées contre la liberté de publier, qualifiant ces actes de « tentatives d’effacement culturel ». La destruction des livres, des archives, et des lieux d’édition est interprétée comme une guerre contre la langue et l’identité ukrainienne, menée à la fois par les bombes et par la censure.

Quelques jours avant l’attaque, Kiev accueillait le Festival international du livre de l’Arsenal, rassemblant 30.000 visiteurs pour près de 200 événements. Malgré les risques, les organisateurs ont maintenu cette édition devenue un acte de résistance collective. Le festival a permis de réaffirmer la présence de l’Ukraine dans l’espace culturel mondial et de soutenir la production éditoriale en temps de guerre.

Le thème retenu cette année, « Tout est traduction », a trouvé une résonance particulière dans un contexte où la langue est visée. Les rencontres ont permis d’interroger les limites de la compréhension mutuelle, notamment face à des expériences traumatiques qui échappent à toute traduction.

Debout dans les décombres

Le lendemain de l’attaque, les témoignages ont afflué : éditeurs, illustrateurs, libraires et enseignants ont exprimé l’épuisement psychique, la banalisation de la violence, mais aussi une détermination farouche à continuer. Certains ont poursuivi leur travail dès l’aube, d’autres ont accueilli leurs étudiants pour des soutenances de thèse. Beaucoup ont publié des mots de soutien, refusant de céder à l’effondrement.

Une lecture publique de poèmes à Babyn Yar a été maintenue. Une centaine de personnes se sont réunies pour entendre notamment la Fugue de la mort de Paul Celan. Les organisateurs ont assumé ce moment comme un devoir de mémoire, un acte d’humanité et de résilience.

