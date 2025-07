Dyslexie : ce que la société refuse encore de voir !

En France, les personnes dyslexiques restent souvent dans l’ombre. Ce trouble fréquent — qui touche plus de 5 millions de personnes, soit près de 8 % de la population et 2 élèves par classe — est largement méconnu ou mal compris. Cette invisibilité n’est pas un hasard : elle résulte d’une stigmatisation précoce et durable qui pousse ceux qui en souffrent à se faire discrets.

La dyslexie est un sujet tabou. Le système éducatif valorise avant tout la maîtrise du langage écrit : lire rapidement, écrire sans faute, produire un discours linéaire. Ceux qui ne s’y conforment pas sont rapidement catalogués comme « en difficulté », sans considération pour leur intelligence, leur créativité ou leur façon différente de penser.

Cette exclusion précoce fragilise l’estime de soi de nombreux enfants dyslexiques, souvent marqués par la honte et le doute. À l’âge adulte, cette stigmatisation perdure, alimentant un silence quasi général. Même dans les entreprises sensibles aux enjeux de diversité, moins de 1 % des salariés se déclarent dyslexiques, alors qu’ils sont bien plus nombreux en réalité. Ce refus de se dévoiler est ancré dans une culture qui n’a pas encore su évoluer.

La dyslexie n’est pas une déficience passagère : c’est un état de fait qui accompagne toute une vie. Ce n’est pas un handicap, mais une autre manière de lire, de comprendre, d’apprendre. Pourtant, la société française construit autour de cette différence un mur rigide, fait de règles immuables et de soupçons à l’égard de toute innovation en la matière.

Les nouvelles méthodes d’accompagnement, au lieu d’être accueillies comme des opportunités, suscitent méfiance, critiques et obstacles. En France, on demande à « prouver » avant même de pouvoir « essayer », étouffant ainsi toute initiative qui pourrait pourtant améliorer la vie de milliers de personnes. Cette mentalité nous prive de talents précieux.

Les dyslexiques ne sont pas moins capables : ils fonctionnent différemment, et cette différence peut être une richesse. La Dr Helen Taylor, une chercheuse britannique spécialisée dans l’étude des différences neurocognitives, a comparé leur rôle à celui de certaines abeilles dans une ruche : une minorité qui explore, innove et permet à l’ensemble de s’adapter.

Ces personnes sont souvent visionnaires, créatives, dotées d’une pensée visuelle ou spatiale et d’une grande capacité de synthèse. Pourtant, au lieu de reconnaître ces talents, on les contraint à rentrer dans un cadre étroit et à demander une reconnaissance officielle de handicap, une démarche que beaucoup refusent, car ils ne se perçoivent pas comme « handicapés », mais comme incompris.

En France, les dispositifs pour les dyslexiques restent marginaux et souvent regardés avec suspicion. Le modèle français repose presque exclusivement sur l’orthophonie hors du cadre scolaire, une réponse insuffisante face à un trouble qui touche en moyenne un enfant par classe. Alors qu’en Angleterre, les orthophonistes interviennent directement à l’école ; aux États-Unis ou au Canada, les calques colorés, les outils numériques et les aménagements pédagogiques sont courants.

Il est donc urgent de faire tomber ces barrières : celle de la stigmatisation, celle du rejet de l’innovation, celle du refus de changement. Il faut développer des solutions technologiques concrètes pour accompagner les personnes neuroatypiques, dès l’enfance et tout au long de leur vie. Mais plus encore, il s’agit d’adopter un nouveau regard, qui ne cherche pas à « réparer » mais à comprendre, s’adapter et valoriser la diversité cognitive.

Le XXIe siècle a besoin de cette intelligence plurielle, de ceux qui pensent autrement !

Par Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life

Crédits image : Image d'illustration, par Pasi Mämmelä, sous licence CC BY-SA 2.0

