Press Start 2025 : à la Bpi, le jeu vidéo déconstruit

À raison de deux rendez-vous mensuels et d’un week-end spécial en décembre, Press Start 2025 entend aborder la construction dans les jeux vidéo sous toutes ses formes : des jeux bac à sable comme Minecraft ou The Sims, aux expériences de survie stratégiques, en passant par des titres indépendants et des cozy games.

L’objectif : interroger à la fois les mécaniques ludiques qui permettent aux joueur·euses de bâtir des mondes, mais aussi les structures sociales, économiques et narratives qu’ils véhiculent ou remettent en cause.

Des temps forts mensuels autour de la manipulation du réel

Les Mercredis du jeu vidéo restent le cœur battant du festival : chaque mois, une session thématique permet de plonger dans des titres emblématiques de la (dé)construction, depuis Super Mario Maker jusqu’à Animal Crossing. Ces temps de jeu sont toujours accompagnés d’une médiation accessible, pour décrypter les logiques de game design et favoriser une approche critique.

Côté pratique, une large série d’ateliers est proposée pour tous les âges. En collaboration avec des écoles comme GOBELINS Paris et le CNAM, ces formats explorent la fabrication de jeux physiques et numériques : création de personnages, conception d’univers, initiation au game design ou encore réalisation en réalité virtuelle. Certains sont spécifiquement ouverts aux personnes en situation de handicap.

Un thème, plusieurs lectures

Le festival s’empare aussi de la notion de déconstruction au sens critique. Comment transformer les codes de l’industrie du jeu vidéo ? Quels récits, quels modèles, quelles représentations privilégier dans une industrie en crise ? Une série de rencontres viendra interroger les marges créatives et les dynamiques d’émancipation. On y croisera par exemple la créatrice Emi Lefèvre (Plane Toast), le collectif Endorah (spécialistes de Minecraft) ou encore Paulette, concepteurice queer de récits interactifs.

Le week-end final, les 6 et 7 décembre, proposera une immersion en réalité virtuelle, des débats sur les représentations corporelles dans le jeu vidéo, la production inclusive en 2025 ou encore les rapports entre récits, espaces symboliques et géographie vidéoludique. Parmi les invité·es : le chercheur Mehdi Derfoufi, la communicante Loïse Bilat et le géographe Hovig Ter Minassian.

L’édition 2025 est parrainée par Bulledop, créatrice de contenus passée de YouTube à Twitch, où elle propose aujourd’hui un mélange de gaming, d’émissions culturelles et de readathons. Son profil, à la croisée de la littérature et du jeu vidéo, illustre bien la volonté du festival de faire dialoguer les pratiques et les univers.

Un festival en mutation permanente

Depuis sa création en 2013, Press Start a abordé la peur dans le jeu vidéo, les liens avec le cinéma, la musique, le sport ou encore les émotions. Cette 13ᵉ édition, qui accompagne le déménagement de la Bpi, marque une nouvelle étape : celle d’un festival étalé dans le temps, plus ouvert à la participation directe, aux formes hybrides et aux récits alternatifs.

Crédits illustration : Léa Murawiec / BPI

Par Ewen Berton

