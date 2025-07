Bibliothèques et maisons d'édition fêtent les 200 ans de la photographie

Anticipant le Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture avait ouvert un appel à projets, afin de labelliser les manifestations, expositions, rencontres, projets participatifs, conférences, publications, ateliers éducatifs et autres initiatives destinées à célébrer cet art vieux de deux siècles, certes, mais toujours vigoureux et novateur.

Près de 180 projets ont déjà été retenus par le comité de sélection, au sein du ministère, à l'issue de ce premier appel. De grandes institutions publiques, des acteurs nationaux et territoriaux de la photographie, des réseaux professionnels, mais aussi des musées, des archives départementales et municipales, des écoles d’art, des universités et des maisons d'édition ont répondu à la sollicitation de la rue de Valois.

Plusieurs temps d'expositions

Parmi les expositions attendues, celles de la Bibliothèque nationale de France, qui prend sa part dans les célébrations du bicentenaire. L'événement « Dans le plus simple appareil » reviendra ainsi sur deux cents ans de nu en photographie, tandis qu'un focus sera pratiqué sur la photographie japonaise après 1945 au sein des collections de l'établissement patrimonial.

Une rétrospective consacrée aux cent premières années de la photographie en France s'appuiera sur les collections de la BnF, croisées avec celles du Musée d'art Kimbell, situé à Fort Worth, au Texas. Enfin, la bibliothèque nationale accordera un espace aux prix photographiques qu'elle soutient : le Prix Niépce, le Prix Nadar, la Bourse du Talent et le Prix Camera Clara.

Notons que l'Institut pour la photographie de Lille, en partenariat avec la BnF, la bibliothèque municipale de Lille et le Muséum d'histoire naturelle lillois, montrera une exposition consacrée à Louis Désiré Blanquart-Évrard et à la première imprimerie photographique.

La bibliothèque municipale de Lyon ouvrira pour sa part l'exposition « Y'a pas photo », ou l'histoire d'une réinvention perpétuelle à travers les paradigmes photographiques. La Bibliothèque de l'Institut de France, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, se penchera de son côté sur la photographie à la conquête du livre, entre 1840 et 1900.

Des publications à venir

Les projets d'édition ne sont bien sûr pas en reste. Le comité scientifique du Bicentenaire de la photographie annonce lui-même la coédition d'un ouvrage « transversal et thématique sur toute la période de l'invention de la photographie jusqu'à nos jours ». La Société française de photographie, avec les éditions Macula, proposera le livre Hippolyte Bayard photographe, consacré à ce pionnier français (1801-1877).

Le Jeu de Paume, à Paris, travaillera avec Le Point du Jour, à Cherbourg-en-Cotentin, pour rééditer l'ouvrage jeunesse Histoires de la photographie, de Colette Morel, quand les éditions 77, elles, mèneront avec le musée Nicéphore Niépce le projet I <3 NIEPCE...

L'École nationale des Beaux-Arts de Paris annonce également un projet d'édition, pour l'instant désigné sous le titre Fin de siècle — l'esthétique punk, etc.. Le ministère de la Culture relève aussi le projet de collection jeunesse, Tao et Mia — Aventuriers de la Lumière, porté par la maison d’édition The Eyes, basée à Montpellier.

Les célébrations du bicentenaire de la photographie s'ouvriront en septembre 2026. Lancée à partir de mi-septembre 2025 et jusqu’à janvier 2026, une seconde vague de labellisation « permettra d’étendre plus largement l’appel à participation pour une adhésion pleine et entière de la société civile », promet le ministère de la Culture.

Photographie : illustration, Tom Driggers, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com