Isao Takahata, génie du Studio Ghibli, au coeur d'une expo à Paris

Isao Takahata a significativement transformé l’animation. Il l'a émancipé de ses codes traditionnels, et a contribué à en faire un art reconnu dans le monde entier. C’est ce qui lui vaut une place particulière à la Maison de la culture du Japon à Paris, du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026.

Placée sous le commissariat de Kazuyoshi Tanaka, l’exposition « Isao Takahata - Pionnier du dessin animé contemporain, de l’après-guerre au Studio Ghibli » invite les visiteurs à un parcours en quatre temps. Elle retrace un demi-siècle de création à travers les grandes thématiques de l’œuvre, déployée au fil de carnets, storyboards, dessins originaux, celluloïds, extraits de films et documents audiovisuels.

À l’image de son parcours, l’exposition commence à la fin des années 1960, au sein des studios Toei Doga, ancêtre de Toei Animation. C’est là qu’Isao Takahata signe Horus, prince du Soleil (1968), son tout premier long-métrage pour le grand écran. Œuvre pionnière, le film détonne par son ambition collective et la richesse de sa narration. Il esquisse déjà une rupture avec les codes enfantins de l’époque, pour proposer un récit dense, traversé de tensions politiques et de préoccupations adultes.

Ses débuts dans l’animation télévisée

Après avoir quitté la Toei, l’artiste investit un nouveau territoire : celui de l’animation télévisée. Dans les années 1970, il donne naissance à des séries qui marquent une génération — Heidi (1974), Marco (1976), Anne, la maison aux pignons verts (1979).

Sous les contraintes d’un rythme hebdomadaire soutenu, il développe une esthétique du quotidien : les gestes anodins, les liens familiaux, les émotions fugaces prennent une place centrale dans son œuvre. Loin de tout spectaculaire, ses travaux révèlent une profonde attention à la nature et au monde rural, qui deviendra l’un des fils rouges de son cinéma.

Créer une mémoire animée du Japon

Le parcours se poursuit avec les grands récits des années 1980 et 1990, lorsque Isao Takahata ancre son œuvre dans la mémoire collective japonaise. Le Tombeau des lucioles (1988), poignant témoignage sur la guerre, Souvenirs goutte à goutte (1991), chronique mélancolique d’une femme tiraillée entre la ville et la campagne, ou encore Pompoko (1994), fable écologique, explorent avec sensibilité les cicatrices de l’histoire et les tensions entre modernité et tradition.

Dans cette troisième section de l’exposition, les visiteurs se focaliseront sur le dialogue qu’il a instauré entre le Japon d’hier et celui d’aujourd’hui. C’est dans ces années-là que l’artiste développe le thème du « satoyama », ces espaces ruraux où la nature et les humains cohabitent harmonieusement, jusqu’à ce qu’il devienne un élément central de son œuvre.

Retour vers l’esthétique du dessin à la main

Au tournant des années 1990 et 2000, Isao Takahata opère une nouvelle mue artistique. Inspiré par les rouleaux illustrés de la tradition japonaise, il se détourne des standards de l’animation sur celluloïd pour explorer un langage visuel plus libre, plus pictural. Il restitue ainsi la fraîcheur du dessin à la main à l’aide d’outils numériques, dans un style proche de l’aquarelle, tout en préservant l’empreinte du geste.

Deux de ses œuvres incarnent particulièrement cette nouvelle ère. À commencer par Mes voisins les Yamada (1999), chronique familiale au graphisme minimaliste, et Le Conte de la princesse Kaguya. Dans ces films, il poursuit une quête esthétique nourrie d’une profonde connaissance de l’histoire de l’art et d’une volonté constante de repousser les frontières de l’animation.

À LIRE – Faire un pas de côté avec Jean-Michel Ribes à Avignon

Cette dernière étape de l’exposition, consacrée à l’alchimie visuelle du cinéaste, révèle l’ampleur de son exigence et de son inventivité. Après sa présentation à la Maison de la culture du Japon à Paris, le parcours s'installera au printemps 2026 au sein du mudac — Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains, situé dans le quartier Plateforme 10 à Lausanne.

Crédits image : Isao Takahata, par Domenico vescio CC BY-NC-SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com