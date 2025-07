Aides publiques au livre : au Sénat, des analyses “largement infondées” ?

Le 2 juillet dernier, le sénateur Jean-Raymond Hugonet présentait son rapport de près d'une centaine de pages, intitulé « L’aide de l’État au secteur du livre : un soutien efficace ». Son titre laissait augurer un ton plutôt positif : l'auteur relevait en effet « un effort financier assez modeste » pour les finances publiques, via les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du ministère de la Culture, et des effets bénéfiques pour la filière.

Il notait que le secteur faisait figure de « bon élève », suggérant même que d'autres industries culturelles « gagneraient à s'en inspirer », puisque le taux d'intervention de l'État restait à un niveau très bas (0,23 %), considérant le chiffre d'affaires global.

TVA faire quoi ?

Le Syndicat de la librairie française, dans un communiqué diffusé ce dimanche 6 juillet, revient sur plusieurs observations réalisées par le Jean-Raymond Hugonet. La première, et non des moindres, s'arrêtait sur le taux de TVA réduit appliqué au livre, à 5,5 % [contre 20 % pour le taux normal et 10 % pour le taux intermédiaire, NdR].

Premier levier de soutien de l'État à la filière du livre, ce dispositif « ne constitue pas un instrument pertinent en termes de justice fiscale », estimait le sénateur, qui indiquait que « le décile de population le plus riche bénéficie du taux réduit de TVA à hauteur de 294 millions d’euros par an, contre 84 millions d’euros pour le premier décile ».

Autrement dit : parce qu'ils dépensent plus pour des livres, les individus les plus aisés, paradoxalement, sont ceux qui en tirent le plus de « bénéfices ». Aux yeux du SLF, cette observation est « ambiguë », parce qu'elle « ne mesure pas l’effet qu’un relèvement du taux de TVA aurait, à l’inverse, sur la démocratisation de l’accès au livre et à la lecture ».

L'évocation de la TVA réduite n'est pas sans rappeler une polémique fiscale récente, en Slovaquie : fin 2024, Ladislav Kamenický, ministre des Finances au sein du gouvernement de Robert Fico (social-démocratie, mais aux positions nationalistes et populistes), avait suggéré d'augmenter le taux de TVA appliqué au livre de 10 à 23 %, afin de combler la dette publique du pays... Une idée rapidement abandonnée face à la levée de boucliers. Détail amusant, Kamenický avait mis en avant que le livre était un bien surtout acheté par les riches, afin de nourrir son raisonnement.

Critiques « inquiétantes » et « infondées »

Une partie importante du rapport de Jean-Raymond Hugonet se consacrait au Centre national du livre (CNL), l'opérateur de l'État pour le soutien économique aux acteurs du livre. Il formulait un certain nombre de propositions pour en réformer les missions et son système d'attribution des aides, comme un relèvement du montant minimal d’aides, afin d'éviter le « saupoudrage » des subventions.

Autre suggestion : « supprimer la possibilité, pour le CNL, d'accorder des prêts » aux librairies, qui, en 2024, représentaient 2,3 millions € pour 67 projets, afin de réserver ce type de soutien à l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

« Le SLF ne partage nullement cette recommandation car le CNL est un établissement public chargé de la mise en œuvre d’une politique publique alors que l’IFCIC, quels que soient ses mérites, est un établissement bancaire », indique l'organisation patronale des libraires, en soulignant que les prêts sont remboursables et très souvent intégralement remboursés par les bénéficiaires.

Enfin, le Syndicat de la librairie française revient sur deux critiques « rétrospectives » de Jean-Raymond Hugonet. La première porte sur le soutien de l'État lors de la pandémie de Covid-19 : évoquant une « réaction à chaud », le sénateur assurait que le déblocage massif d'argent public au cours de la période n'aurait « sans doute pas été indispensable pour beaucoup de librairies ». Au contraire, souligne le SLF : sans un soutien public fort lors des confinements, beaucoup d'établissements « n’auraient pas passé le cap de la crise sanitaire ».

La seconde critique vise le Pass Culture, dont les crédits ont récemment été réduits par le ministère de la Culture. L'« impact économique du Pass Culture sur la filière du livre peut s'apparenter à une aide d'État massive », résumait le sénateur Les Républicains, avant de rappeler « que le Pass Culture n'a jamais eu vocation à financer les industries culturelles ». Le SLF, pour sa part, estime qu'il conviendrait de « capitaliser sur le succès du pass Culture pour l’accès au livre et à la lecture et le considérer comme un investissement ».

Évidemment, les réactions du Syndicat de la librairie française s'expriment alors que les travaux autour du projet de loi de finances battent leur plein au sein du gouvernement. Le Sénat, via sa commission des finances, est sur le qui-vive et particulièrement attentif à l'équilibre entre les recettes et les dépenses...

Dans les négociations à venir sur le budget de l'État, « [i]l est impératif de ne pas remettre en cause ce modèle [de soutien public à la filière du livre], certes modeste, mais déterminant et fragile » assène le SLF pour conclure sa revue du rapport.

Photographie : Librairie La Petite Gare, à Rezé (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com