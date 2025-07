"Les jeunes ne lisent plus" ? Demandons-leur

Les jeunes lisent-ils vraiment de moins en moins ? La question revient régulièrement dans le débat public, surtout avec les États généraux de la lecture pour la jeunesse, organisés cette année par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale.

Car si l'on en croit les derniers chiffres du baromètre sur les pratiques de lecture en France, réalisé par Ipsos pour le Centre national du livre (CNL), la tendance générale est bien à la baisse.Toutes les classes d'âge, à l'exception des 65 ans et plus, sont concernées par ce recul. Mais c’est particulièrement sur la jeunesse que se focalisent aujourd’hui les regards et les inquiétudes.

Il faut que jeunesse se fasse... littéraire

Pourtant, derrière ce constat global, la réalité est plus nuancée. Les adolescents et jeunes adultes, notamment les 15-24 ans, restent parmi les publics qui lisent le plus, juste derrière les 25-34 ans. Et si on regarde les chiffres des 7-19 ans, dévoilés en 2024 par le CNL, on se rend compte que 81 % d'entre eux lisent pour le plaisir et par goût personnel.

En comparaison, les 35-49 ans et les 50-64 ans accusent non seulement les plus faibles niveaux de lecture, mais enregistrent aussi les chutes les plus marquées, avec une baisse de 12 % depuis 2023 pour ces derniers.

Ceci mis en lumière, il faut rester alerte : la lecture est bien en recul chez la jeunesse. Et le chiffre le plus inquiétant est le suivant : en 2024, le temps d'écran par jour atteignait en moyenne 3h11 chez les 7-19 ans, tandis que celui consacré à la lecture était de 19 minutes — et en légère baisse par rapport à 2022.

C'est pour tenter d'infléchir ce phénomène que le CNL présente chaque année le Livrodrome, véritable parc d'attractions littéraire qui a pour but de faire naitre ou de solidifier l'affection que les jeunes portent aux livres.

La vérité sort de la bouche des enfants...

...Alors laissons les chiffres aux grandes personnes. Dans ce reportage, je suis allé à la rencontre des jeunes eux-mêmes, pour leur poser la question simplement : lisent-ils encore ? Quels livres les marquent, les enthousiasment, ou au contraire, les rebutent ? Derrière leurs réponses, parfois spontanées et crues, parfois hésitantes, se dessine un rapport au livre qui évolue, parfois difficile, mais qui reste bien vivant, souvent loin des clichés.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com