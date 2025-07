Nancy Huston interroge en profondeur sa sexualité

Cru, radical, dérangeant, ce texte dense, nourri de références littéraires et scientifiques, ouvre aussi une réflexion aiguë sur les questions de genre, la prédation, l’imbrication entre pouvoir économique et domination sexuelle, la culture du viol, la violence guerrière et l’effondrement écologique.

Mot de l'autrice :

« Écrit pendant une courte retraite hivernale dans la ville d’Arles, ce petit essai se préparait dans ma tête et mon cœur depuis longtemps. Oui : voilà une quinzaine d’années, depuis ma découverte tardive de Darwin, que je déplore la tendance, chez tant d’intellectuels et artistes européens et nord-américains, à discourir sur la sexualité et les différences sexuelles sans tenir compte de la science.

Tout au long du livre, je fais appel à ma propre expérience de garçon manqué, de mère récalcitrante et d’écrivaine forcenée, pour souligner l’importance de la nuance et la beauté des paradoxes. Je ne pense pas qu’on puisse me soupçonner d’être contre l’égalité des sexes, ni de défendre les seuls choix traditionnels en matière d’érotisme et de parentalité. En revanche, je cite de nombreux textes scientifiques et littéraires pour m’inscrire en faux contre l’idéologie dominante de notre époque.

La sexualité de tous les animaux (y compris Homo sapiens, qui fait partie des grands singes) a pour but la reproduction, même si on peut s’en servir pour mille autres choses ; or hommes et femmes ne se reproduisent pas de la même manière et ont développé des talents souvent différents pour contribuer à leur survie et à celle de leur progéniture. Ainsi, tandis qu’endormis par ce que j’appelle « la berceuse multisexe », nos idéologues et créateurs déclinent leurs cinquante nuances de me, les mâles dominants, soutenus par des millions de femmes dans leurs pays respectifs, continuent de mettre la planète à feu et à sang. »

Née à Calgary, au Canada, Nancy Huston vit aujourd’hui à Paris. Romancière et essayiste reconnue, elle est l’autrice d’une œuvre majeure publiée chez Actes Sud et Leméac, parmi laquelle Instruments des ténèbres (prix Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter, 1996), L’Empreinte de l’ange (grand prix du Livre Inter, 1998) ou encore Lignes de faille (prix Femina, 2006).

