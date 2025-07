Pas de mariage et trois enterrements

Comment cette infirmière, mère de deux enfants, s’est-elle retrouvée en cavale, au volant d’une décapotable rose, avec à son bord un policier menotté… et le cadavre d’un réfugié assassiné ? Quelle croisade pour la justice l’a précipitée dans cette fuite insensée ? À ses trousses, un inspecteur raciste, fou de rage… Mais que reste-t-il à faire, pour une femme qui refuse de fermer les yeux, dans l’Angleterre d’aujourd’hui ?

Traduit de l'anglais par Claro, ce premier roman cherche à bousculer les codes et s’attaque à nos préoccupations sociales les plus brûlantes.

Le mot de l'auteur

« Pendant près de quinze ans, j’ai écrit des pièces de théâtre. J’ai essayé de faire en sorte qu’elles soient vibrantes, virulentes, passionnées, drôles. Elles dénonçaient l’appauvrissement radical de la société anglaise. Elles mettaient en scène et rendaient visibles les âmes des travailleurs. Mais il y avait quelque chose dont je n’avais pas vraiment conscience.

Ces pièces relevaient du discours. C’étaient des dialogues avec le monde, portés par l’espoir qu’en humanisant les désastres de la société néo­libérale, je pousserais quelqu’un à réagir. Ce “quelqu’un”, c’était surtout moi, vous, le public. Mais je suppose que c’était là aussi une façon d’interpeller implicitement les puissants. Voilà ce qui ne va pas dans le monde que vous contrôlez. Soyez humains. Réparez. À l’époque, cette approche ne paraissait pas absurde. Je passais souvent à la télévision pour parler de mes pièces, et je me disais que je faisais une différence dans le discours ambiant. Et c’était peut-être le cas, dans une faible mesure.

Mais on ne peut plus faire ça maintenant. Pas quand la classe dominante a définitivement rompu avec la démocratie en faveur des milliardaires. Quand ils ne font plus que nous menacer et brandir des représailles. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne sait parler qu’avec ses poings. Voilà pourquoi Trois enterrements relève d’un art différent. Il est question d’une femme qui n’a aucune raison de faire ce qui est bien, et le fait néanmoins. Qui s’embarque dans un pèlerinage insensé pour la justice précisément parce que le monde est sens dessus dessous. Qui recourt à une action radicale en aidant les autres, et parvient ainsi à se racheter.

C’est un roman qui, bien que je l’espère vibrant, virulent, passionné et drôle, pose également une question toute simple. Quand tout changement possible venant d’en haut est exclu, quand le pouvoir n’est que malveillance, que faire ? On se replie sur soi ? Ou on va chercher les autres et on se bat ? »

Anders Lustgarten, dramaturge britannique, s’est fait connaître en remportant le tout premier Harold Pinter Playwriting Award, décerné par le Royal Court Theatre de Londres pour sa pièce If You Don’t Let Us Dream, We Won’t Let You Sleep. Sa pièce Lampedusa, consacrée à la crise des réfugiés, a été jouée dans quarante pays. Avant d’écrire pour la scène, Lustgarten a mené une carrière d’athlète international (400 m) et enseigné à des condamnés dans les couloirs de la mort en Californie.

