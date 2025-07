Le Grand Prix du Livre Audio 2025 dévoile ses lauréats

Créé en 1995, et d'abord connu sous le nom de Prix Amédée Pichot, le Grand Prix de traduction de la Ville d’Arles distingue chaque année la traduction littéraire d’une œuvre de fiction contemporaine. Il honore à la fois sa qualité et les défis qu’elle a relevés. Le jury, composé de traductrices et traducteurs aux côtés d'écrivaines et écrivains, vient de dévoiler la liste des six finalistes de l’édition 2025.