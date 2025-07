Prix RTS littérature ados 2026 : les jeunes lecteurs peuvent s’inscrire

Créé en 2006, le Prix RTS littérature ados vise à promouvoir la lecture et la littérature jeunesse contemporaine auprès des adolescents. Chaque année, une sélection de cinq romans est soumise au vote de jeunes lecteurs répartis dans des comités locaux, cantonaux et un jury final. Les participants échangent, débattent et désignent le livre lauréat.

La sélection 2026

Nina perd le Nord de Céline Gourjault (Seuil Jeunesse)

Goodbye papa ! de Taï-Marc Le Thanh (Actes Sud Jeunesse)

Vivre sans attendre de Laureline Maumelat (Rageot)

Le grand vertige de Marie Colot (Slalom)

Entrer dans le monde de Claire Duvivier (L’École des loisirs)

Le comité de sélection, composé de bibliothécaires, libraires et des responsables du prix au sein de l'ISJM et de la RTS, s’attache chaque année à proposer des ouvrages récents aux thématiques et styles variés, afin d’encourager la curiosité et l’esprit critique des jeunes lecteurs.

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 31 octobre 2025. Toutes les institutions accueillant des jeunes bibliothèques, classes, maisons de quartier et centres de loisirs, sont invitées à rejoindre le projet.

L'ISJM, centre national de compétences pour la littérature jeunesse en Suisse, pilote le prix aux côtés de la RTS. L’institut, issu de la Fondation Johanna Spyri, est actif dans l’ensemble du pays, avec des bureaux à Lausanne, Bellinzone et Zurich. Il coordonne également d'autres initiatives en faveur de la lecture : Né pour lire, La Nuit du conte, La Journée suisse de la lecture à voix haute ou encore Le Prix suisse du livre jeunesse.

Toutes les informations et le formulaire d'inscription sont accessibles en ligne.

