Algérie-France : mémoire, colère et tentative de dialogue

Lui avance avec, dans la poche, un couteau et, dans le cœur, le silence transmis en héritage. Elle porte le poids du passé et la colère contenue. Pourtant, ils se parlent. Peu à peu, leurs mots ouvrent un espace où toutes les voix surgissent, où les fantômes du passé prennent place. En apprivoisant ce dialogue fragile, Marin Fouqué et Samira Negrouche sondent les non-dits, interrogent la culpabilité, brisent le cercle fermé de la violence.

Ensemble, ils déroulent l’histoire partagée de l’Algérie et de la France, ce lien complexe et indélébile. Et dans cette conversation tendue, tâchent d’ouvrir un passage – là où le langage pourrait devenir l’amorce d’une réconciliation, avec l’autre comme avec soi-même.

Mot des auteurs

D’abord, on n’avait rien à se dire. Disons qu’entre nous, il y avait trop d’écarts, trop de préjugés. Elle faisait du taï-chi, lui de la boxe. Elle marchait très vite, lui trop lentement. Elle venait de la montagne, lui d’une platitude. Elle aimait sentir le sang qui pulse, lui regarder les hommes tomber. Et puis ce truc de distance, ce truc qui sépare, ce truc tout noir et sombre quand vient la nuit et qu’on appelle plus communément la mer Méditerranée.

Un truc qui dit que les préjugés, c’est peut-être déjà un début d’histoire. Qui dit que le temps passe, que les malentendus se creusent, que bientôt les mots viendront à manquer. Qu’il ne faut pas que la langue échoue. Alors pour écrire vraiment ensemble, on a dû beaucoup se regarder. Se donner la confiance. Se flairer l’écriture. On a dû s’inventer maladroite, se dire acharné ; éprouver l’injustice autant que l’écartèlement ; soupeser les impacts autant que les empreintes, sentir la distance mais aussi quand on se touche.

Et surtout, surtout s’assurer d’être bien équipés. D’avoir bien harnaché sur son dos le paquetage parce que la pente est longue comme le poids est immense. C’est celui des non-dits, celui du silence. Celui des tortures et de tout ce qu’on étouffe. Parce que la pente est risquée mais il faut bien la prendre, quitte à se prendre l’éboulis. Oui, assumer l’avalanche des mots qu’on peut plus rattraper ; d’un côté l’Algérie et de l’autre la France, parce qu’il faut les nommer. On en peut plus de faire semblant.

Alors voilà, on n’était pas censés avoir quelque chose à se dire mais on l’a fait. Et c’est nous-mêmes qu’on a boxés. On a accepté les maladresses et les effondrements mais on n’a pas fait semblant. Parce qu’il faut au moins ça, et encore beaucoup plus, pour faire un Nous qui parle. Parce que c’est la page qui décide quand tout ça va se tourner, et comment ça va se tourner. Et parce qu’on en peut plus de tout ce qui tombe, se fracasse et se noie – des deux côtés de la Méditerranée.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1991 en Seine-et-Marne, Marin Fouqué est romancier, poète et performeur. On lui doit deux premiers romans remarqués, 77 et G. A. V., parus chez Actes Sud, et un reportage littéraire, À la terre, publié par XXIbis. Il sera résident de la Villa Médicis, promotion 2025-2026.

Née en 1980 à Alger, Samira Negrouche fut d’abord médecin, avant de se consacrer à l’écriture et à la traduction. Nommée chevalière des Arts et des Lettres en 2024, elle est traduite dans le monde entier. Les éditions Barzakh ont récemment publié son anthologie 2001-2021, intitulée J’habite en mouvement.

Parution le 3 septembre 2025.

DOSSIER - Dix poètes pour entretenir le goût de la poésie

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com