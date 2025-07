En prison, les activités culturelles à la peine

La privation de liberté est l'élément le plus évident lorsque l'on évoque l'administration pénitentiaire, mais cette dernière doit aussi préparer les personnes placées sous main de justice à leur sortie, et à leur réinsertion souhaitée dans la société.

À cette fin, le code pénitentiaire français consacre tout un livre, le quatrième, à la réinsertion des personnes détenues, au sein duquel se trouve un chapitre dédié aux activités culturelles, socio-culturelles et sportives.

Depuis 1986, rappelons qu'un protocole interministériel définissant la politique en matière de participation à la vie culturelle des personnes détenues est mis en place par le ministère de la Justice, avec le ministère de la Culture. Cette collaboration a notamment permis le développement et la mise en avant de bibliothèques au sein des établissements pénitentiaires eux-mêmes.

Une bibliothèque inaccessible

Dans un article publié en 2021, alors que les confinements liés à la pandémie de Covid-19 étaient encore frais dans les mémoires, ActuaLitté avait évoqué les situations contrastées de ces lieux de culture au sein des prisons françaises.

« Les bibliothèques, vecteur central de l’accès aux livres en détention, existent dans l’ensemble des établissements, mais le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate de fortes disparités entre elles (accessibilité, qualité et diversité des fonds documentaires, etc.) », nous indiquait Dominique Simonnot, qui assume ce rôle de contrôle du respect des droits fondamentaux des détenus depuis 2020.

Le 4 juillet dernier, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a rendu compte, une nouvelle fois, des conditions de détention « indignes » des personnes retenues au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Ce dernier, notamment doté d'un quartier maison d'arrêt pour hommes, d'un quartier maison d'arrêt pour femmes ou encore d'un quartier de semi-liberté, compte au total 743 places.

Néanmoins, à l'occasion de deux visites effectuées en avril dernier, les contrôleurs ont pu constater un effectif total de 1392 personnes, soit un taux d'occupation de l'établissement de 187 %. Outre les conséquences sur l'intégrité physique et psychique des personnes détenues, cette promiscuité génère des violences entre personnes « quotidiennes ». Une situation d'autant plus regrettable, pour le CGLPL, que des « constats particulièrement alarmants » avaient déjà été établis par ses soins en 2017...

À LIRE - Toulouse : face aux actes racistes, les bibliothécaires sous tension

Face à la surpopulation carcérale, le Contrôleur pointe notamment le « manque de personnel », qui a pour conséquence une réduction du temps passé hors cellule. En effet, l'encadrement ou l'organisation des activités socio-culturelles ou sportives sont mis à mal : ainsi les bibliothèques du quartier maison d'arrêt pour hommes étaient-elles fermées, « faute de personnel disponible », lors de la visite des contrôleurs en avril — contrairement à celles du quartier maison d'arrêt pour femmes et du quartier pour les arrivants.

De plus, le plan d'activités pour l'année 2025, document de base pour l'organisation des propositions socio-culturelles, n'avait toujours pas été validé par l'administration du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lors de la visite des contrôleurs.

De l'infox et une décision censurée

Quand le manque de moyens ne menace pas les activités culturelles, le ministre de la Justice s'en charge : en février dernier, le syndicat FO des surveillants du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses — celui-là même qui est visé par les recommandations en urgence du CGLPL, dénonce des « soins du visage » qui seraient financés par l’établissement et prodigués aux détenus par des professionnels.

En réalité, des étudiantes en école d’esthétique, bénévolement, ont donné des conseils aux personnes détenues. Mais peu importe : quelques jours après la polémique, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'insurge d'une manière particulièrement démagogique contre des « activités ludiques [dans les prisons, NdR] qui choquent tous nos concitoyens ».

Le 19 février, une circulaire du ministère de la Justice proscrit toute activité « ludique ou provocante » des établissements pénitentiaires. Selon un décompte de l'Observatoire international des prisons, plus de 150 activités sont alors suspendues, « dans au moins 74 établissements pénitentiaires, au mépris total des objectifs de réinsertion des personnes incarcérées ».

L'exclusion du « soutien scolaire » et des dispositifs liés à la « langue française » des activités proscrites par le ministère aura limité les conséquences pour les activités socio-culturelles liées à la lecture et à l'écriture. Mais d'autres catégories culturelles n'auront pas eu la même chance : au sein de la Maison d'arrêt de Carcassonne, par exemple, également surpeuplée, les cours de dessin ne peuvent plus être prodigués depuis plusieurs mois.

Une interdiction illégale

Plusieurs organisations, à savoir la Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement National « Le CRI », la Section française de l’Observatoire international des prisons, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU) et l’Union nationale des Syndicat CGT SPIP ont déposé des recours administratifs contre des décisions de déprogrammation d’activités dans divers établissements pénitentiaires.

Elles s'appuient sur la décision rendue par le Conseil d'État en mai dernier, sur cette fameuse circulaire de la Justice. Saisie par plusieurs organisations, l'autorité administrative tranche : l'interdiction des activités « ludiques » est illégale, car bien trop vaste et imprécise dans son application. « On conçoit très bien, au contraire, qu’un apprentissage puisse se faire au moyen de jeux, que l’accès à une œuvre d’art puisse être facilité par le jeu ou encore que la pratique d’un sport en équipe suppose d’organiser des jeux », rappelle le Conseil d'État dans sa décision.

Quant aux activités « provocantes », si le Conseil d'État reconnait que leur interdiction se justifie, il indique que ce caractère concerne celles qui seraient « de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes », et pas au-delà.

À LIRE - Au théâtre, “les violences contre les auteurices sont nombreuses”

Les organisations à l'origine des différents recours administratifs en appellent aujourd'hui « à la reprise immédiate de ces activités (et à leur extension), à l’envoi sans délai d’une instruction claire aux établissements pénitentiaires, et à ce que les discours ministériels sur la réinsertion cessent de masquer une réalité faite d’interdictions arbitraires et d’inertie administrative ».

Photographie : Cellule du quartier d'isolement de la prison Jacques-Cartier, à travers le judas, Rennes (Édouard Hue, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com